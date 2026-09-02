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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق مستشفى خاص وضبط مخالفات جسيمة في التعامل مع النفايات الطبية الخطرة بنطاق المحافظة

غلق مستشفى
غلق مستشفى

نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بالتنسيق التام مع إدارة العلاج الحر وإدارة النفايات الطبية الخطرة وعدد من الإدارات المعنية بالمديرية، حملة تفتيشية على إحدى المستشفيات الخاصة بنطاق المحافظة، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة المتعلقة بمنظومة التعامل مع النفايات الطبية الخطرة، شملت مراحل الفرز والتجميع والتداول والتخزين، بما يمثل خطرًا على الصحة العامة والبيئة ويخالف الاشتراطات والقواعد المنظمة للتخلص الآمن من النفايات الطبية.وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، وتنفيذ قرار الغلق الإداري للمستشفى.

وأكد محافظ المنوفية أن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين يمثل أولوية قصوى، موجهًا بالتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها بالمنشآت الطبية تعرض صحة المواطنين أو العاملين للخطر ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.

المنوفية محافظة المنوفية غلق مستشفى خاص مخالف

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