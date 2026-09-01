منعهم من الجلوس بجوار الكشك .. القبض على المتهمين بضرب شخص بشومة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين لقيامهما بتحطيم الكشك الخاص بشقيقه لقيامه بمنعهما من تعاطى المواد المخدرة بالمنوفية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/ أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة أشمون من شقيق القائم على النشر (مالك كشك– كائن بدائرة المركز) بتضرره من شخصين لقيامهما بالتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بالكشك الخاص به بإستخدام "عصا خشبية" ، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم لإعتراضه على جلوسهما بجوار الكشك الخاص به .

أمكن ضبط المشكو فى حقهما (عاملين – مقيمان بدائرة المركز) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة إثر حدوث مشادة كلامية بينهم لإعتراضه على جلوسهما بجوار الكشك الخاص به وتصالحهما عقب ذلك مع المجنى عليه ، وتبين عدم حيازتهما أو تعاطيهما المواد المخدرة ، وإتهما القائم على النشر بالتشهير بهما وسبهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.