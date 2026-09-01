قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة في قلب التحركات الصينية .. زيارة شي جين إلي مصر تثير اهتمام العالم
أهلا مدارس 2026 .. مواعيد وتخفيضات معرض الأسر المصرية بمدينة نصر
عموتة كلمة السر .. وكيل بن شرقي يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الأهلي
رسميًا.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع بابي ماتار سار من توتنهام
10 دقائق بين الحياة والموت .. كيف أنقذ مدير مدرسة في نيبال 900 طالب؟
بعد تدخل برلماني.. ما التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات بسبب أزمة السيستم؟
نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك
مقابل 840 مليون ريال.. الوليد بن طلال يستحوذ على أسهم الهلال السعودي
سنتكوم: إعادة توجيه 84 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري على إيران
رسميا.. طرابزون سبور يعلن رحيل فاتح تكه عن تدريب الفريق
قبل موعده بعامين.. بدء إنتاج بئر «فيوم 4» بغرب الدلتا يضيف 80 مليون قدم غاز يومياً
تسجيل قراءة العداد .. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أهلا مدارس 2026 .. مواعيد وتخفيضات معرض الأسر المصرية بمدينة نصر

معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس
قسم الخدمات

​مع اقتراب دق أجراس العام الدراسي الجديد، تتجه أنظار البيوت المصرية نحو الأسواق لتأمين احتياجات أبنائهم، وسط تحديات اقتصادية تفرض عليهم البحث عن جودة تنافسية بأسعار معقولة.

وفي توقيت حاسم تتدخل فيه الدولة لضبط بوصلة الأسواق، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي لمبادرة "أهلًا مدارس 2026" بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض في مدينة نصر.

بداية.. معارض أهلا مدارس

المعرض الرئيسي لمبادرة “أهلًا مدارس 2026”

ويستقبل المعرض الجمهور خلال الفترة من 2 إلى 15 سبتمبر الجاري، وذلك في شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر.

​ويأتي هذا الافتتاح تتويجًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إقامة المعارض المتخصصة في مختلف المحافظات؛ لضمان توفير السلع والمنتجات واحتياجات الطلاب بجودة عالية وأسعار مناسبة. 

معارض أهلا مدارس 2026.. موعد الافتتاح وأبرز السلع والتخفيضات

وخلال جولته التفقدية بأرجاء المعرض، الذي يمتد على مساحة 3500 متر مربع بمشاركة حوالي 168 عارضًا، اطلع رئيس الوزراء على آليات عرض المنتجات ونسب الخصومات، مؤكدًا أهمية دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاعتماد على المنتجات المصرية المصنعة بجودة تنافسية تؤهلها حتى للتصدير للخارج.

مواعيد فتح أبواب المعرض

​وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المعرض يفتح أبوابه يوميًا أمام المواطنين من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مشيرًا إلى أن المعارض توفر تخفيضات كبرى تصل إلى 40% على مختلف السلع والمنتجات. 

معرض أهلا مدارس

ويضم المعرض تنوعًا واسعًا يلبي كافة احتياجات العملية التعليمية؛ حيث يشتمل على 42 جناحًا للأدوات المكتبية، و33 جناحًا للملابس والزي المدرسي، و21 جناحًا للأحذية، و16 جناحًا للحقائب المدرسية، فضلاً عن 7 أجنحة للحاسبات الآلية والحلول التكنولوجية، و6 أجنحة كبرى للمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والمكرونة، والتي تقدمها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة.

 8 أجنحة لمنتجات ذوي الهمم

​ولم يغفل المعرض الجانب الإنساني والمجتمعي؛ إذ تم تخصيص 8 أجنحة لمنتجات ذوي الهمم، إلى جانب توفير عيادات متنقلة لإجراء الكشف المبكر على النظر لتلاميذ المدارس وتوفير النظارات الطبية المصرية بجودة عالية. 

محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلا مدارس

كما تشارك فروع لعدة بنوك داخل المعرض لتقديم تسهيلات وخدمات التقسيط للأسر، بينما تتواجد مكاتب مختصة لجهاز حماية المستهلك ومراقبة الجودة على مدار الساعة لمتابعة السلع المعروضة وضمان التزام العارضين بالأسعار المعلنة.

سداد الرسوم الدراسية للأسر الأولى بالرعاية

​وفي السياق ذاته، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغرف التجارية تضطلع بدورها في المسؤولية المجتمعية؛ حيث سيتم تخصيص مبالغ مالية بعد موافقة الجهات المختصة لسداد الرسوم الدراسية للتلاميذ من الأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع حقائب مدرسية مجانية تحوي المستلزمات الأساسية بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم بالمحافظات.

معرض أهلا مدارس

​وتكتمل منظومة الدعم بمد مظلة المعارض لتشمل معارض رئيسية في عواصم المحافظات، إلى جانب معارض فرعية وشوادر بالمراكز والمدن بالتنسيق مع المحافظين، متزامنة مع فعاليات الأوكازيون الصيفي الذي تم مده حتى نهاية سبتمبر، لتشكل هذه الفعاليات درعًا حقيقيًا للمواطن في مواجهة أعباء الموسم الدراسي الجديد.

أهلا ومدارس معرض أهلا وسهلا أهلا مدارس 2026 معرض المدارس رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

ترشيحاتنا

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

النيل الثقافية ناقلا رسميا لحفل افتتاح الدورة الـ 33 لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.. الليلة

احمد حاتم

أحمد حاتم يشارك جمهوره صورا لأداء مناسك العمرة

المخرج عمرو عرفة

عمرو عرفة يهاجم قطع الأشجار في شارع جامعة الدول: يجب محاكمة مرتكبيها

بالصور

أطعمة تجنبي وضعها لطفلك في اللانش بوكس.. تحتوي على مواد مسرطنة

مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس
مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس
مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس

تسجيل قراءة العداد .. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر أونلاين

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر

مع دخول المدارس .. نصائح فعالة لضبط نوم طفلك والاستيقاظ بنشاط

خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط
خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط
خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد