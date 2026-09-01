أهلا مدارس 2026 .. مواعيد وتخفيضات معرض الأسر المصرية بمدينة نصر

​مع اقتراب دق أجراس العام الدراسي الجديد، تتجه أنظار البيوت المصرية نحو الأسواق لتأمين احتياجات أبنائهم، وسط تحديات اقتصادية تفرض عليهم البحث عن جودة تنافسية بأسعار معقولة.

وفي توقيت حاسم تتدخل فيه الدولة لضبط بوصلة الأسواق، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي لمبادرة "أهلًا مدارس 2026" بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض في مدينة نصر.

المعرض الرئيسي لمبادرة “أهلًا مدارس 2026”

ويستقبل المعرض الجمهور خلال الفترة من 2 إلى 15 سبتمبر الجاري، وذلك في شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر.

​ويأتي هذا الافتتاح تتويجًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إقامة المعارض المتخصصة في مختلف المحافظات؛ لضمان توفير السلع والمنتجات واحتياجات الطلاب بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وخلال جولته التفقدية بأرجاء المعرض، الذي يمتد على مساحة 3500 متر مربع بمشاركة حوالي 168 عارضًا، اطلع رئيس الوزراء على آليات عرض المنتجات ونسب الخصومات، مؤكدًا أهمية دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاعتماد على المنتجات المصرية المصنعة بجودة تنافسية تؤهلها حتى للتصدير للخارج.

مواعيد فتح أبواب المعرض

​وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المعرض يفتح أبوابه يوميًا أمام المواطنين من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مشيرًا إلى أن المعارض توفر تخفيضات كبرى تصل إلى 40% على مختلف السلع والمنتجات.

ويضم المعرض تنوعًا واسعًا يلبي كافة احتياجات العملية التعليمية؛ حيث يشتمل على 42 جناحًا للأدوات المكتبية، و33 جناحًا للملابس والزي المدرسي، و21 جناحًا للأحذية، و16 جناحًا للحقائب المدرسية، فضلاً عن 7 أجنحة للحاسبات الآلية والحلول التكنولوجية، و6 أجنحة كبرى للمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والمكرونة، والتي تقدمها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة.

8 أجنحة لمنتجات ذوي الهمم

​ولم يغفل المعرض الجانب الإنساني والمجتمعي؛ إذ تم تخصيص 8 أجنحة لمنتجات ذوي الهمم، إلى جانب توفير عيادات متنقلة لإجراء الكشف المبكر على النظر لتلاميذ المدارس وتوفير النظارات الطبية المصرية بجودة عالية.

كما تشارك فروع لعدة بنوك داخل المعرض لتقديم تسهيلات وخدمات التقسيط للأسر، بينما تتواجد مكاتب مختصة لجهاز حماية المستهلك ومراقبة الجودة على مدار الساعة لمتابعة السلع المعروضة وضمان التزام العارضين بالأسعار المعلنة.

سداد الرسوم الدراسية للأسر الأولى بالرعاية

​وفي السياق ذاته، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغرف التجارية تضطلع بدورها في المسؤولية المجتمعية؛ حيث سيتم تخصيص مبالغ مالية بعد موافقة الجهات المختصة لسداد الرسوم الدراسية للتلاميذ من الأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع حقائب مدرسية مجانية تحوي المستلزمات الأساسية بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم بالمحافظات.

​وتكتمل منظومة الدعم بمد مظلة المعارض لتشمل معارض رئيسية في عواصم المحافظات، إلى جانب معارض فرعية وشوادر بالمراكز والمدن بالتنسيق مع المحافظين، متزامنة مع فعاليات الأوكازيون الصيفي الذي تم مده حتى نهاية سبتمبر، لتشكل هذه الفعاليات درعًا حقيقيًا للمواطن في مواجهة أعباء الموسم الدراسي الجديد.