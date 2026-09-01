عموتة كلمة السر .. وكيل بن شرقي يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الأهلي

كشف أنس لوبيدا، وكيل أعمال المغربي أشرف بن شرقي، عن موقف اللاعب من تجديد تعاقده مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن المفاوضات لم تبدأ بشكل رسمي حتى الآن.

وقال لوبيدا في تصريحات إعلامية: «حتى الآن، لم يتحدث معنا أي مسؤول بشكل رسمي بشأن تجديد تعاقد أشرف بن شرقي مع الأهلي، ولم تبدأ مفاوضات التجديد بشكل فعلي حتى هذه اللحظة».

وأضاف: «أشرف بن شرقي دائمًا ما يؤكد لمن حوله أنه يريد الاستمرار مع الأهلي، وأن هدفه هو تحقيق المزيد من البطولات مع الفريق».

وتابع: «موقف أشرف بن شرقي واضح، فهو لا يمانع الاستمرار مع الأهلي، واللاعب جاهز للتجديد في أي وقت حال فتح النادي ملف تجديد تعاقده معه».

وأردف وكيل اللاعب: «تألق أشرف بن شرقي مع الأهلي ليس مفاجأة، واللاعب ما زال لديه الكثير ليقدمه للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة».

وعن دور الحسين عموتة في تألق بن شرقي، قال لوبيدا: «وجود الحسين عموتة كان له تأثير كبير على مستوى أشرف بن شرقي، خاصة أن هناك علاقة سابقة بينهما، بعدما سبق لعموتة تدريب بن شرقي مع الوداد المغربي عام 2017، وهو ما ساعد على وجود حالة من التفاهم والثقة بينهما».