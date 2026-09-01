أمير هشام يكشف آخر تطورات تجديد مصطفى شوبير مع الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر تطورات ملف تجديد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب لم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن، ولا يزال الخلاف قائمًا بشأن بند الشرط الجزائي.

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وأوضح أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مصطفى شوبير يرغب في وضع شرط جزائي يسمح له بالرحيل مقابل نحو 2 مليون دولار، وهو ما لا يتوافق مع موقف الأهلي الذي يرفض وضع شروط جزائية في عقود لاعبيه.

وأشار إلى أن رغبة مصطفى شوبير في الاحتراف حق مشروع، لكن الوضوح مع جماهير الأهلي سيكون أفضل، مؤكدًا أنه إذا جدد الحارس عقده مع النادي، فسيكون التجديد وفق شروط الأهلي ودون وجود أي شرط جزائي.

واختتم أمير هشام بالتأكيد على أن احتمالية تجديد مصطفى شوبير وفق شروط الأهلي تظل الأكبر حتى الآن.