سامي الشيشيني: أحمد ربيع لازال لم يجد نفسه في الزمالك

أكد سامي الشيشيني، مدير الكرة بفريق البنك الأهلي، أن أحمد ربيع لاعب الزمالك لا يجيد اللعب في مركز 6 بشكل صريح، مشيرًا إلى أنه أقرب إلى مركز 8 الذي يعتمد على التحرك للأمام والعودة.

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وقال الشيشيني، خلال تصريحات نقلها هاني حتحوت عبر صفحته على «فيسبوك»: «أحمد ربيع مش لاعب 6 صريح، هو مش مدافع شرس، ولو هتلعب باثنين ديفندر يبقى ربيع واحد منهم ومعاه لاعب تاني».

وأضاف: «ربيع أقرب للاعب الـ8 اللي بيزيد ويرجع، لكنه مش صانع ألعاب زي عبدالله السعيد، ومش لاعب 6 شرس، وأحمد ربيع لسه ما لقاش نفسه في الزمالك».