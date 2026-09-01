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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سامي الشيشيني: أحمد ربيع لازال لم يجد نفسه في الزمالك

أحمد ربيع
أحمد ربيع
باسنتي ناجي

أكد سامي الشيشيني، مدير الكرة بفريق البنك الأهلي، أن أحمد ربيع لاعب الزمالك لا يجيد اللعب في مركز 6 بشكل صريح، مشيرًا إلى أنه أقرب إلى مركز 8 الذي يعتمد على التحرك للأمام والعودة.

الأهلي

وقال الشيشيني، خلال تصريحات نقلها هاني حتحوت عبر صفحته على «فيسبوك»: «أحمد ربيع مش لاعب 6 صريح، هو مش مدافع شرس، ولو هتلعب باثنين ديفندر يبقى ربيع واحد منهم ومعاه لاعب تاني».

وأضاف: «ربيع أقرب للاعب الـ8 اللي بيزيد ويرجع، لكنه مش صانع ألعاب زي عبدالله السعيد، ومش لاعب 6 شرس، وأحمد ربيع لسه ما لقاش نفسه في الزمالك».

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