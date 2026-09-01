سامي الشيشيني يكشف سبب خسارة البنك الأهلي أمام الزمالك

كشف سامي الشيشيني، مدير الكرة بفريق البنك الأهلي، أسباب خسارة فريقه أمام الزمالك، موضحًا أن إهدار الفرص كان أحد أهم أسباب الهزيمة.

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وقال الشيشيني إن البنك الأهلي واجه الزمالك بأسلوب مفتوح، بسبب معرفته بأن الفريق الأبيض ليس جاهزًا من الناحية البدنية، مشيرًا إلى أنه في الظروف الطبيعية كان سيلعب بطريقة أكثر تحفظًا وبعدد أكبر من اللاعبين في الخلف.

وأضاف أن البنك الأهلي حصل على 5 أو 6 فرص للتسجيل لكنه لم يستغلها، بينما نجح الزمالك بخبراته في استغلال الفرص التي أتيحت له، مؤكدًا أن الهدف الأول غيّر شكل المباراة.