فتحي سند: غياب أحمد فتوح مؤثر.. لكنه لم يعد لمستواه الحقيقي منذ سنوات

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن غياب أحمد فتوح يُعد مؤثرا بكل تأكيد، ويفرق كثيرا مع نادي الزمالك في وسط الملعب.

وقال فتحي سند: «غياب أحمد فتوح يُعد مؤثرا بكل تأكيد ويفرق كثيراً مع نادي الزمالك في وسط الملعب، لكن الحقيقة التي يجب أن تُقال إن فتوح لم يعد لمستواه الحقيقي المعهود منذ سنتين أو ثلاث سنوات، وما زال حتى الآن لم يقدم نفسه بالشكل المطلوب ولم يقنعنا بمستواه الحالي».

وأضاف: «أحمد فتوح يمتلك إمكانيات فنية كبيرة وموهبة واضحة، ورغم أن الموهبة قد تخفي نقص اللياقة أحيانا، إلا أنه في النهاية لا بد أن يتوفر لديه الحد الأدنى من اللياقة البدنية والجلد في الملعب حتى يتمكن من استعادة مستواه الحقيقي وتقديم الإضافة المنتظرة منه».

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك فوزاً غالياً بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

الزمالك يعبر عقبة منتخب السويس بتروجت بثنائية

وافتتح حسام أشرف التسجيل لنادي الزمالك في الدقيقة 40، ثم أضاف اللاعب محمد السيد الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 63، بينما جاء هدف السويس بتروجت عن طريق بدر موسى من ضربة جزاء سددها على يمين الحارس.

وبهذه النتيجة، رفع نادي الزمالك رصيده إلى 7 نقاط ويحتل المركز الثاني في جدول المسابقة، في حين توقف رصيد منتخب السويس بتروجت عند نقطة واحدة يحتل بها المركز السابع عشر.