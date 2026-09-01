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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: صفقات الزمالك من البيت.. وقطاع الناشئين هو الكنز الحقيقي

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بالمواهب الشابة التي يضمها قطاع الناشئين بنادي الزمالك، مؤكدا أن أبناء القلعة البيضاء يمثلون ثروة حقيقية يمكن الاعتماد عليها في دعم الفريق الأول، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها النادي.

وأشار الغندور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تألق ناشئ الزمالك محمد السيد، قائلا إن اللاعب «أحرز وصنع أكثر من هدف»، مشددا على أن ظهوره بهذا المستوى مع ناد آخر كان سيجعل قيمته التسويقية مرتفعة للغاية.

وأضاف الغندور: «ده لو برة الزمالك والزمالك عايز يشتريه كان بملايين الدولارات».

وأكد نجم الزمالك السابق أن النادي يمتلك ميزة كبيرة تتمثل في تصعيد أبنائه للفريق الأول، قائلا: «والحمد لله صفقات الزمالك من البيت».

واختتم الغندور حديثه بالإشادة بقطاع الشباب في الزمالك، مؤكدا أنه «الكنز الحقيقي»، مشيرا إلى وجود مجموعة من المواهب المنتظر ظهورها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم محمد حمد، ثم حسام عاشور التقي، بالإضافة إلى عمر حارس المرمى.

خالد الغندور حسام عاشور التقي محمد حمد ناشئين الزمالك

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