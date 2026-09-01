وئام عثمان: الشراكة المصرية الصينية تنتقل من التجارة إلى التصنيع والتكنولوجيا



أكدت الدكتورة وئام عثمان، أستاذ العلوم السياسية، أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تحولًا من التعاون التجاري والاقتصادي إلى شراكة استراتيجية تشمل التصنيع وتوطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقالت وئام عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن حجم المشروعات المشتركة بين البلدين بلغ نحو 11 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بالتزامن مع استمرار مشروعات البنية التحتية والاستثمارات في المنطقة الاقتصادية.

وتابعت أن إعلان استثمار نحو 117 مليون دولار لإنشاء مجمع للغزل والنسيج والملابس في القنطرة غرب، مؤكدة أن أهمية هذه الاستثمارات تتمثل في نقل الخبرات والتكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة محليًا.

يعكس توجهًا نحو توطين الإنتاج والتكنولوجيا

وأشارت إلى أن التعاون بين القاهرة وبكين يتجه إلى مجالات متقدمة، بينها رقائق الذكاء الاصطناعي، بما يعكس توجهًا نحو توطين الإنتاج والتكنولوجيا وتعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي.