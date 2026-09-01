خبير: تطور ملحوظ للعلاقات التجارية بين مصر والصين وتوقعات بنمو أكبر

أوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والصين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل تنامي التعاون المشترك وتوسع مجالات الشراكة بين البلدين.

وأشار إلى أن حجم التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين يعكس قوة العلاقات الاقتصادية، مؤكدًا أن هناك فرصًا كبيرة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تنوع مجالات التعاون والمشروعات المشتركة.

وأضاف أن تعزيز الشراكة مع الجانب الصيني يمكن أن يساهم في دعم الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة أمام التبادل التجاري بين البلدين.