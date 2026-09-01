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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اجتماع مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بالتشكيل الجديد.. اليوم

القاضي مجدي علي قاسم
القاضي مجدي علي قاسم
إسلام دياب

تعقد، اليوم، جلسة مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بالتشكيل الجديد، بعد تصعيد القاضي عاطف عبد المنعم علي نصر من رئاسة محكمة استئناف قنا إلى رئاسة محكمة استئناف أسيوط، خلفًا للقاضي مصطفى توفيق شرف الدين، الذي بلغ السن القانونية للتقاعد، لتنتهي بذلك فترة عطائه القضائي.

ويترتب على تصعيد القاضي عاطف عبد المنعم إلى رئاسة استئناف أسيوط، خروج اسمه من رئاسة محكمة استئناف قنا، التي تولى رئاستها القاضي أسامة حسن عبد الحميد حسن قنديل.

ويباشر رئيسا محكمتي استئناف أسيوط وقنا مهام منصبيهما اعتبارًا من اليوم، ويستمر التشكيل حتى نهاية العام القضائي في 30 يونيو 2027.

التشكيل الجديد لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف

ويستمر القاضي مجدي علي قاسم سلامة رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، ورئيسًا لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف، وعضوًا بالمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء.

كما يستمر القاضي عبد الفتاح أحمد محمد أحمد الصغير رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية وعضوًا بالمجلس الأعلى للقضاء، والقاضي عبد الفتاح عبد العزيز أحمد الأمير رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا وعضوًا بالمجلس الأعلى للقضاء.

ويستمر القاضي سعيد شعبان محمد أبو دنيا رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة، والقاضي علي محمد عمر الهواري رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية، والقاضي حاتم محمد حسني محمد محمود رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف.

ويأتي اجتماع اليوم عقب اكتمال التعديل الذي اقتصر على انتقال القاضي عاطف عبد المنعم من رئاسة استئناف قنا إلى رئاسة استئناف أسيوط، مع تولي القاضي أسامة قنديل رئاسة استئناف قنا، ليعقد المجلس اجتماعه بالتشكيل الجديد.

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