اليوم.. صرف معاشات سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق

تبدأ اليوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 لجميع المستحقين من خلال منافذ الصرف .

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن صرف المعاشات سيتم من خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التوسع في وسائل الصرف وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

وأضاف عوض، أن منظومة التحول الرقمي الجديدة تمثل تحولًا رقميًا حقيقيًا في تقديم الخدمات التأمينية، مشيرًا إلى أنها تستهدف تطوير منظومة العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

170 خدمة تأمينية

وأوضح أن الهيئة تقدم نحو 170 خدمة تأمينية، لا يرتبط باستحقاق وصرف المعاش منها سوى 3 خدمات فقط، بينما تشمل باقي الخدمات مختلف الإجراءات التأمينية التي يستفيد منها المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أن المنظومة الجديدة شهدت، منذ إطلاقها قبل أربعة أشهر، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ عدد المتعاملين معها 8 ملايين و621 ألف مواطن، بمتوسط 2.1 مليون مواطن شهريًا للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة.

وأكد أن النظام الجديد يدير عمليات صرف المستحقات الشهرية، كما تم تنفيذ منظومة متكاملة للتحصيل الإلكتروني عبر السيستم، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات.

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية قد طبقت الزيادة الجديدة بنسبة 15% أول يوليو الماضي وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه.