إعلامي: محمد هاني أنهى الاتفاق ووقع على عقود التجديد.. ولا توجد أزمات في المفاوضات

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن حسم ملف تجديد عقد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي القلعة الحمراء بشأن كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد.

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن محمد هاني أنهى جميع الاتفاقات مع إدارة الأهلي، وقام بالفعل بالتوقيع على عقود التجديد، مؤكدًا عدم وجود أي أزمة بشأن استمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة، عكس ما تردد خلال الساعات الأخيرة.

وأوضح أن الأهلي استقر على استمرار محمد هاني ضمن صفوف الفريق، في ظل تمسك الجهاز الفني بخدماته وأهميته داخل الفريق، خاصة مع خبراته الكبيرة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

وأشار إلى أن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد محمد هاني قد يتم قبل الإعلان عن تجديد عقود عدد من اللاعبين داخل الفريق، خاصة أن كافة الإجراءات الخاصة بعقد اللاعب تم الانتهاء منها بالفعل، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي من جانب النادي.