5 إدارات صحية في الأقصر ضمن حملة 100 يوم صحة.. تفاصيل الخدمات المقدمة

تواصل فرق المبادرات الرئاسية الصحية بمحافظة الأقصر جهودها الميدانية لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين ضمن فعاليات حملة 100 يوم صحة في نسختها الرابعة وذلك تنفيذا لخطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في إتاحة الخدمات الصحية والوصول بها إلى مختلف الفئات والمناطق بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر استمرار انتشار الفرق الطبية الثابتة والمتحركة التابعة للمبادرات الرئاسية الصحية بمختلف المراكز والإدارات الصحية بالمحافظة مع تكثيف جهودها لضمان وصول الخدمات الطبية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتنتشر الفرق الطبية حاليا بعدد من الإدارات الصحية وتشمل إدارة أرمنت الصحية وإدارة البندر الصحية وإدارة البياضية الصحية وإدارة إسنا الصحية وإدارة القرنة الصحية حيث تقدم الفرق خدماتها للمواطنين وفقا لخطة العمل الموضوعة.

وتشمل الخدمات المقدمة من خلال الفرق الطبية إجراء الفحوصات والكشوف الطبية اللازمة والكشف المبكر عن الأمراض ضمن المبادرات الرئاسية إلى جانب تقديم التوعية والإرشادات الصحية للمواطنين والتعريف بأهمية الفحص الدوري والاطمئنان على الحالة الصحية.

كما تعمل الفرق على تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين المستحقين وصرف العلاج وفقا للحالات التي يتم اكتشافها وذلك في إطار منظومة متكاملة تستهدف التيسير على المواطنين وتوفير الرعاية الصحية بالقرب من أماكن إقامتهم.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالأقصر على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الفرق الطبية والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق المستهدف من الحملة بما يسهم في تعزيز جهود الدولة بمجال الرعاية الصحية والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

وتأتي حملة 100 يوم صحة في نسختها الرابعة ضمن جهود وزارة الصحة والسكان لتوسيع نطاق الخدمات الطبية المجانية وتعزيز الاستفادة من المبادرات الرئاسية الصحية بما يضمن وصول الخدمة الطبية إلى المواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى محافظة الأقصر.