قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب الآن في مصر
مد فترة قبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين ..حتى 10 سبتمبر
الرئيس شي جين بينج قبل زيارة القاهرة: مصر والصين قاطرة التعاون العربي والإفريقي
نجوم عاشوا قسوة فقدان أبنائهم.. حرقة نجلاء فتحي على ابنتها وصدمة فيروز على أولادها الثلاثة ووديع ينتزع الفرحة من قلب جورج وسوف
كلاسيكو السعودية.. موعد مباراة الهلال والأهلي بدوري روشن والقنوات الناقلة
4800 جنيه في الشهر.. ننشر تفاصيل عقود معلمي الحصة فوق سن الـ45
استعلم عن فاتورة كهرباء سبتمبر واحسبها بنفسك قبل ماتدفع
هل يشترط الوضوء لأداء صلاة الجنازة؟ .. الإفتاء توضح
النفط يرتفع دولارا واحدا.. مضيق هرمز يعيد مخاوف انقطاع الإمدادات
مصر تنطلق نحو المستقبل..الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الصيني اليوم العلاقات الثنائية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية.. اليوم
اليوم.. صرف معاشات سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

5 إدارات صحية في الأقصر ضمن حملة 100 يوم صحة.. تفاصيل الخدمات المقدمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تواصل فرق المبادرات الرئاسية الصحية بمحافظة الأقصر جهودها الميدانية لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين ضمن فعاليات حملة 100 يوم صحة في نسختها الرابعة وذلك تنفيذا لخطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في إتاحة الخدمات الصحية والوصول بها إلى مختلف الفئات والمناطق بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر استمرار انتشار الفرق الطبية الثابتة والمتحركة التابعة للمبادرات الرئاسية الصحية بمختلف المراكز والإدارات الصحية بالمحافظة مع تكثيف جهودها لضمان وصول الخدمات الطبية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتنتشر الفرق الطبية حاليا بعدد من الإدارات الصحية وتشمل إدارة أرمنت الصحية وإدارة البندر الصحية وإدارة البياضية الصحية وإدارة إسنا الصحية وإدارة القرنة الصحية حيث تقدم الفرق خدماتها للمواطنين وفقا لخطة العمل الموضوعة.

وتشمل الخدمات المقدمة من خلال الفرق الطبية إجراء الفحوصات والكشوف الطبية اللازمة والكشف المبكر عن الأمراض ضمن المبادرات الرئاسية إلى جانب تقديم التوعية والإرشادات الصحية للمواطنين والتعريف بأهمية الفحص الدوري والاطمئنان على الحالة الصحية.

كما تعمل الفرق على تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين المستحقين وصرف العلاج وفقا للحالات التي يتم اكتشافها وذلك في إطار منظومة متكاملة تستهدف التيسير على المواطنين وتوفير الرعاية الصحية بالقرب من أماكن إقامتهم.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالأقصر على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الفرق الطبية والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق المستهدف من الحملة بما يسهم في تعزيز جهود الدولة بمجال الرعاية الصحية والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

وتأتي حملة 100 يوم صحة في نسختها الرابعة ضمن جهود وزارة الصحة والسكان لتوسيع نطاق الخدمات الطبية المجانية وتعزيز الاستفادة من المبادرات الرئاسية الصحية بما يضمن وصول الخدمة الطبية إلى المواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى محافظة الأقصر.

الاقصر أخبار الاقصر صحة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة بدر

لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذا سعر عيار 21 الآن

المتهم

بعد تصرّف مفاجئ من الأم | قرار عاجل بشأن المتهم بالتعدى على والدته بالإسكندرية

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 .. درجات الحرارة المتوقعة

الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

إلهام شاهين

انهيار تام .. إلهام شاهين : نجلاء فتحي مش مصدقة إن بنتها الوحيدة راحت

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة في الدوري

استخراج برنت تأمينات إلكترونيا 2026

طريقة استخراج برنت تأمينات إلكترونيا 2026

ترشيحاتنا

بنك كندا

في اجتماع الأربعاء.. بنك كندا في مواجهة مع تداعيات حرب التجارة على الفائدة

الاستثمارات الأجنبية

معهد اقتصادي: بريطانيا تقود قفزة الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا خلال 2025

الاقتصاد النيجيري

الاقتصاد النيجيري ينمو بنسبة 4.43% خلال الربع الثاني من 2026

بالصور

رغم تراجع أسهمها.. مرسيدس تضخ مليار يورو في برنامج جديد لإعادة الشراء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

قبل المدارس.. تحذير عاجل من نوع جبن يباع بالأسواق

الجبن
الجبن
الجبن

أسعار رينو ميجان موديل 2023 المستعملة في مصر

رينو ميجان
رينو ميجان
رينو ميجان

البلاستيك الأسود يسيطر على سيارات الـSUV.. موضة تصميم أم حماية عملية؟

كسوة الهيكل
كسوة الهيكل
كسوة الهيكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

المزيد