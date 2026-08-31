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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لا تهاون مع الإهمال .. إحالة مديري مدرستين للتحقيق بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

اعلن أسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر عن إحالة إدارتي مدرستي الكرنك الإعدادية بنين والثانوية التجارية بنين إلى الشؤون القانونية بديوان عام المديرية، للتحقيق فيما تم رصده من أوجه قصور وإهمال خلال جولة ميدانية لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد.

وجاءت الجولة تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وفي إطار خطة المديرية لمتابعة جاهزية المدارس والتأكد من توافر بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب قبل انطلاق الدراسة.

وشملت الجولة التفقدية عددا من مدارس إدارة الأقصر التعليمية، من بينها مدرسة الكرنك الإعدادية بنين، ومدرسة الثانوية التجارية بنين، ومدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، ومدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية، ومدرسة الأقباط الإعدادية، ومدرسة أم النور الابتدائية، حيث تابع وكيل الوزارة على الطبيعة مستوى الاستعدادات وأعمال النظافة والصيانة وتجهيزات المدارس لاستقبال الطلاب.

وخلال تفقد مدرستي الكرنك الإعدادية بنين والثانوية التجارية بنين، رصد وكيل الوزارة عددا من أوجه القصور، من بينها عدم الاهتمام الكافي بأعمال النظافة، إلى جانب عدم ظهور المستوى المطلوب من الاستعدادات داخل المدرستين رغم اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد.

وعلى الفور وجه أسامة حمدان بإحالة إدارتي المدرستين إلى الشؤون القانونية بديوان عام المديرية، للتحقيق في أوجه القصور التي تم رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد واللوائح المنظمة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد مسؤولية لا تحتمل التقصير، مشددا على أن سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة ونظيفة يأتيان في مقدمة أولويات العمل داخل المدارس.

وشدد حمدان على عدم السماح بأي تهاون أو إهمال من شأنه التأثير على جاهزية المدارس أو المساس بسلامة الطلاب، مؤكدا أن المتابعة الميدانية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي أوجه قصور يتم رصدها، لضمان دخول العام الدراسي الجديد في أفضل صورة ممكنة.

وتأتي هذه الجولات في إطار جهود مديرية التربية والتعليم بالأقصر لرفع مستوى الانضباط داخل المدارس والتأكد من استكمال جميع الاستعدادات قبل استقبال الطلاب، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملائمة منذ اليوم الأول للدراسة.

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