قرار جمهورى بتجديد تكليف عمرو عادل حسنى قائمًا بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 360 لسنة 2026 بتجديد تكليف "عمرو عادل على حسنى إبراهيم" ، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 30/8/2026.

هيئة الرقابة الإدارية

تعد هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية، لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

وتهدف إلى منع ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظًا على المال العام والأموال المملوكة للدولة.

وتأسست هيئة الرقابة الإدارية عام 1964، لتكون معنية بمكافحة الفساد وبحث أسباب القصور التى تعرقل سير العمل، كما تشارك الهيئة فى تصميم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل آليات تنفيذها، وتسهم فى نشر الوعى بين أفراد المجتمع بمخاطر الفساد وأضراره.