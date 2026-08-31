الديهي: الضربات الإيرانية على الأردن وقطر والإمارات مرفوضة عربياً ودولياً

أكد الإعلامي نشأت الديهي، رفضه القاطع للاعتداءات الإيرانية المستمرة على عدد من الدول العربية، مشدداً على أن هذه التصرفات تقابل برفض واسع على كافة الأصعدة العربية والإسلامية والدولية

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وأوضح «الديهي» خلال برنامجه «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، أن الضربات الإيرانية على الأردن مرفوضة، الضربات الإيرانية على قطر مرفوضة، الضربات الإيرانية على الإمارات مرفوضة عربياً وإسلامياً أيضاً ودولياً.

وأضاف الديهي موضحاً الموقف العربي والدولي الحالي: «النهارده جامعة الدول العربية والسفير نبيل فهمي بيدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على كل من الإمارات والأردن وبيدعو إيران إلى الكف عن التذرع بحجج واهية لتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار الإعلامي نشأت الديهي إلى أن مصر تدين تجدد الهجمات الإيرانية، وتحذر من تداعيات التصعيد.