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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين
سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين
أحمد إبراهيم

تواجد الفنان سيف أبو النجا بمراسم تشييع جثمان ابنته الوحيدة ياسمين أبو النجا من الفنانة نجلاء فتحي بمسجد عمر بن عبد العزيز بمنطقة هليوبوليس، بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء. 

وظهر سيف أبو النجا بالجنازة متكئا على عكاز وحرص على استقبال المعزيين. 

تفاصيل تأجيل جنازة ابنة نجلاء فتحي

وقد قررت أسرة الفنانة نجلاء فتحي إقامة مراسم تشييع جثمان ابنتها ياسمين أبو النجا اليوم بعد أن كان من المقرر لها أمس. 

تقام صلاة الجنازة ظهر اليوم من مسجد عمر بن عبد العزيز بمنطقة هليوبوليس، بحضور أفراد الأسرة والأصدقاء. 

وتم تأجيل تشييع جثمان ابنة نجلاء فتحي بسبب تأخر أسرة الراحلة فى الانتهاء من جميع إجراءات الغسل، بينما ظل الجثمان داخل المستشفى، لحين خروجه والتوجه به إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة. 

من هى ياسمين أبو النجا 

وتعد ياسمين سيف أبو النجا الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحى، وحرصت طوال حياتها على الابتعاد عن الأضواء والوسط الفنى، مفضلة أن تعيش حياتها بعيدًا عن الشهرة التى ارتبطت بوالدتها.

وكان من أبرز ظهوراتها النادرة ظهورها برفقة طليقها المخرج خضر محمد خضر خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائى عام 2020، فى ظهور لافت لها بعيدًا عن طبيعة حياتها التى اتسمت بالخصوصية.

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