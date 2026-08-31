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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عايز حق ربنا.. كريم حسن شحاتة يتحدى الجميع ويطالب بإذاعة التسجيلات كاملة

كريم حسن شحاتة
كريم حسن شحاتة
محمد بدران   -  
علا محمد

طالب الإعلامي كريم حسن شحاتة، بسماع تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كاملة، لحسم الجدل المثار حول واقعة الحكم محمد معروف خلال مباراة الأهلي وزد، مؤكدًا أنه متمسك بما قاله، لكنه لا يريد أن يتعرض للظلم.

وقال كريم حسن شحاتة، خلال برنامجه عبر قناة «الحياة»: «الكابتن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، قال إنه هيسمع تسجيلات الفار في المباراة عشان يقرر الكلام اللي أنا قلته حصل ولا لأ».

وأضاف: «أنا طبعًا أتمنى إن فعلًا يتم سماع الفار، بس يتسمع صح، وما يتشالش منه حاجة، يتسمع كامل، وما يتشالش منه حاجة ولا يتقص».

وتابع: «لأن اللي بيسمع الفار هو الحكم في نفس الوقت، أنا مش عايز أتظلم، أنا عايز حق ربنا بالظبط يا جماعة لو في حاجة مش مظبوطة نتحاسب عادي، مفيش مشكلة، لكن عايز الأحداث اللي أنا قلتها إمبارح تتسمع كاملة».

كريم حسن شحاتة: فيديوهات تؤكد صحة كلامي

وأشار كريم حسن شحاتة إلى وجود مقاطع فيديو، يرى أنها تؤكد صحة ما تحدث عنه بشأن الواقعة، قائلًا: «لأن فيه فيديوهات بتبين صحة كلامي، وبعد ما الكابتن وائل جمعة اتكلم مع الحكم محمد معروف، الكابتن وائل جمعة راح للكابتن حسين عموتة، وبعدها علي محمود اتغير وطلع».

وأوضح أنه لا يريد الاستمرار في الحديث عن الأزمة، قائلًا: «والكلام اللي أنا قلته إمبارح أنا مبغيروش، لكن قلت النهارده إني مش عايز أتكلم تاني في القصة، لأنها عملتلي صداع».

وأضاف: «جالي مداخلات كتير في قنوات مع زملاء إعلاميين، ومرضيتش أتكلم خالص في الموضوع».

«أنا كنت بانتقد موقف الحكم»

وأكد أنه تحدث في البداية عن موقف تحكيمي محدد، قائلًا: «أنا إمبارح كنت بتكلم عن موقف معين للحكم، وبنتقد الحكم في موقف محدد، وهو إنه مداش الإنذار التاني لعلي محمود، واللي أنا شايف إنه كان يستحق الإنذار».

وأشار إلى أنه تحدث عن وجود حوار بين وائل جمعة والحكم محمد معروف، موضحًا: «في نفس الوقت، أنا قلت إن حصل حوار بين الكابتن وائل جمعة والحكم».

وتابع: «الكابتن وائل جمعة إمبارح قال: أنا ما اتكلمتش خالص، ما دارش أي حوار معايا».

وأوضح أن ظهور مقاطع فيديو دفع وائل جمعة لتوضيح روايته، قائلًا: «وبعد ما ظهرت فيديوهات بتبين إن فيه فعلًا حوار حصل، قال إن الكلام كان عن كرة تانية لعلي محمود وإنها كانت ضربة جزاء، وإنه اعترض عليها، والحكم قال له: مفيهاش حاجة».

كريم حسن شحاتة: «أنا بطالب بسماع الفار»

وأكد شحاتة تمسكه بمطلبه بسماع التسجيلات، قائلًا: «الكابتن عصام عبد الفتاح قال إن التسجيلات هتتسمع؟ أنا عايز كده، أنا بطالب بكده».

وكشف أنه تحدث مع عصام عبد الفتاح قبل ظهوره في الحلقة، قائلًا: «وأنا كنت بكلم الكابتن عصام عبد الفتاح من شوية قبل الحلقة، والراجل حبيبي، وكل حبايبنا، وإحنا في النهاية بننتقد موقف حصل من حكم».

وشدد على ضرورة أن تكون التسجيلات كاملة وواضحة، مضيفًا: «أنا بس أتمنى إن الكابتن عصام يسمع الفار صح، والتسجيل كله يبقى واضح».

وقال: «أنا مش بسبق الأحداث، الكابتن عصام قال: هستند للفار، وأنا مستني».

«أنا عارف المعلومة جتلي إزاي»

واختتم كريم حسن شحاتة حديثه بالتأكيد على أنه لا يريد سوى إظهار الحقيقة كاملة، قائلًا: «أنا عارف أنا قلت إيه، وعارف المعلومة جتلي إزاي، وإمتى، ومن مين».

وأضاف: «بس عشان برضه ما أتظلمش أنا وأبقى الحلقة الأضعف، لازم حق ربنا يتم في استماع الفار».

وتابع: «الفار هيوضح إن كل حاجة من أول دقيقة، وكل الكلام اللي بيتقال بين الحكم وطاقم التحكيم لحد آخر دقيقة، كله متسجل».

وتابع: «أنا عايز في الوقت اللي حصل فيه الحوار مع الكابتن وائل جمعة، أسمع اللي حصل بالظبط، وعايز أعرف كمان إيه اللي حصل بعد كده، والتسجيل يطلع للناس كامل، من غير ما يتشال منه حاجة».

وقال: «ده ضمير.. يعني هم بيتعاملوا مع الضمير، مش أي حاجة.. وأنا مستني».

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