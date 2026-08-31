الداخلية تكشف حقيقة محاولة سائق توك توك خطف طفل بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن زعم القائم على النشر بقيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدى بالضرب على نجله ومحاولة خطفه بالشرقية .

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا) وبإستدعائه حضر رفقة نجله " الظاهر بمقطع الفيديو" ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 27/ الجارى حال قيام نجله باللهو بدائرة المركز قام قائد مركبة "توك توك " بالتعدى عليه بالضرب ومحاولة اختطافه.



أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا) ، وبمواجهته أنكر ما سبق وقرر أنه حال سيره بالمركبة خاصته قام الطفل بإلقاء الرمال تجاهه فقام بالتعدى عليه بالضرب ومحاولة إصطحابه لوالده لشكايته ، وإتهم والد الطفل بالتشهير به عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وبإستدعاء شاهد الواقعة ( حلاق – مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا) ، وبسؤاله أيد أقوال قائد مركبة التوك توك .

تم التحفظ على المركبة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.