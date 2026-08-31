من عموتة إلى إمام عاشور.. أسرار جديدة في كواليس تعاقدات الأهلي و3 ملفات تنتظر الحسم

كشف الدكتور عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي كواليس عدد من الملفات المهمة داخل القلعة الحمراء سواء الخاصة بالصفقات الجديدة أو تجديد عقود نجوم الفريق إلى جانب تفاصيل اختيار المغربي الحسين عموتة لتولي القيادة الفنية للفريق.

وجاءت تصريحات سراج لتفتح العديد من الملفات التي شغلت جماهير الأهلي خلال الفترة الماضية بداية من خطة النادي في سوق الانتقالات مرورًا بكواليس التعاقد مع سفيان بن جديدة ومنصف بقرار ووصولًا إلى تفاصيل تجديد عقد إمام عاشور وموقف الثلاثي محمد هاني وياسر إبراهيم ومصطفى شوبير.

وكان الأهلي قد حسم بالفعل تجديد عقود خمسة من لاعبيه هم إمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية في الوقت الذي أبرم فيه النادي سبع صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق مع تأجيل تفعيل صفقة محمد عبد الناصر إلى يناير المقبل.

الأهلي يتحرك وفق «سقف مالي» واضح

لم تكن تحركات الأهلي في سوق الانتقالات مفتوحة بلا حسابات وفقًا لما كشفه رئيس قطاع التعاقدات الذي أوضح أن النادي وضع منذ البداية خطة مالية محددة للتعاقدات تقوم على عدم تجاوز مبالغ معينة في إبرام الصفقات.

وتكشف هذه النقطة عن أحد أبرز ملامح سياسة الأهلي في السوق حيث لم يكن الهدف مجرد التعاقد مع أكبر عدد ممكن من اللاعبين وإنما البحث عن احتياجات الفريق مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن المالي.

وأشار سراج إلى أن المفاوضات لم تكن سهلة مع بعض الأندية إلا أن التعاون من جانب عدد من المسؤولين ساهم في إتمام الصفقات بينما شهدت مفاوضات أخرى صعوبات أكبر.

ومن أبرز هذه الحالات التفاوض مع أيمن الشريعي رئيس نادي الشرقية إنبي الذي وصف سراج المفاوضات معه بالصعبة.

بن جديدة.. رغبة اللاعب تحسم الصفقة

كانت صفقة المغربي سفيان بن جديدة من أكثر الصفقات التي احتاجت إلى مفاوضات مكثفة في ظل تمسك نادي المغرب الفاسي باللاعب.

وأكد سراج أن إقناع مسؤولي النادي المغربي بالتخلي عن المهاجم لم يكن أمرًا سهلًا خصوصًا مع وجود عروض قوية للاعب من بينها عرض من أحد أندية الدوري المصري.

لكن رغبة بن جديدة في الانتقال إلى الأهلي لعبت دورًا حاسمًا في إنهاء الصفقة إلى جانب جدية النادي الأحمر في إتمام المفاوضات.

وبالتالي لم تكن الصفقة مجرد قرار من الأهلي بالتعاقد مع لاعب وإنما احتاجت إلى توافق بين رغبة اللاعب وموقف ناديه الأصلي وتحركات القلعة الحمراء.

بقرار.. الأهلي ينتصر في سباق أوروبي

لم تختلف قصة الجزائري منصف بقرار كثيرًا بعدما كشف سراج أن نادي دينامو زغرب الكرواتي كان متمسكًا باستمرار اللاعب ضمن صفوفه.

لكن بقرار كان لديه طموح مختلف وتمسك بفكرة الانتقال إلى الأهلي وكشف رئيس قطاع التعاقدات أن حديثه مع اللاعب تضمن طموحات الأخير مع الفريق ومن بينها تسجيل عدد كبير من الأهداف خلال تجربته الجديدة.

وهكذا نجح الأهلي في حسم الصفقة رغم رغبة ناديه الكرواتي في الإبقاء عليه مستفيدًا من رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة داخل القلعة الحمراء.

عموتة.. اختيار بدأ من ترشيح عربي

أما ملف المدير الفني فحمل تفاصيل مختلفة بعدما أوضح سراج أن الأهلي كان يتجه في البداية للتعاقد مع مدرب أوروبي وليس عربيًا.

لكن ترشيح خالد مرتجي أمين صندوق النادي لاسم الحسين عموتة غيّر مسار المفاوضات وطرح مرتجي اسم المدرب المغربي على مسؤولي قطاع كرة القدم مستندًا إلى خبرته الكبيرة في الكرة الإفريقية ومعرفته بأجواء المنافسات داخل القارة.

وبمجرد بدء المفاوضات لم تستغرق الأمور وقتًا طويلًا حتى تم التوصل إلى اتفاق ويرى سراج أن عموتة يمتلك خبرات كبيرة تؤهله للنجاح خاصة أنه سبق له العمل في أجواء الكرة الإفريقية إلى جانب أن اسم الأهلي نفسه يمنح أي مدرب فرصة للعمل داخل منظومة صاحبة تاريخ كبير وطموحات مستمرة.

إمام عاشور.. الأهلي يحسم الجدل

كان تجديد عقد إمام عاشور من أكثر الملفات التي أثارت اهتمام جماهير الأهلي خاصة مع كثرة الحديث عن وجود عروض خارجية للاعب وإمكانية رحيله.

لكن سراج أكد أن الأهلي تمسك باستمرار اللاعب رغم تلقيه عرضًا للرحيل وفي المقابل كشف رئيس قطاع التعاقدات جانبًا مختلفًا من شخصية عاشور موضحًا أن اللاعب شخصيته خجولة وليس بالشكل الذي يتم الترويج له أحيانًا باعتباره لاعبًا كثير الأزمات.

وأكد أن عاشور التزم بالمبلغ المالي الذي حددته إدارة الأهلي وأن مفاوضات التجديد حُسمت بعد جلسة جمعت اللاعب بوالده وصديقه وممثله في المفاوضات محمد كفتة.

وبذلك أغلق الأهلي واحدًا من أكثر الملفات التي أثارت الجدل وضمن استمرار أحد أبرز عناصر الفريق خلال السنوات المقبلة.

مفاجأة بشأن وكيل إمام عاشور

ومن بين التفاصيل اللافتة التي كشفها سراج توضيحه هوية وكيل أعمال إمام عاشور في ظل ظهور تصريحات إعلامية متكررة بشأن عروض اللاعب ومستقبله.

وأكد أن الشخص الذي يتحدث في وسائل الإعلام عن عروض عاشور ليس وكيل أعماله ولا يمتلك صفة قانونية تمثله.

وأوضح أن المعلومات الموجودة لدى الأهلي تشير إلى أن اللاعب مرتبط بعقد مع وكيل أعمال إسباني.

وتولي إدارة الأهلي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف رغبة في إبعاد اللاعب عن أي أمور خارج الملعب قد تشغله عن التركيز في كرة القدم.

مروان عطية.. التجديد الأسهل

وفي الوقت الذي شهدت فيه بعض ملفات التجديد مفاوضات طويلة جاء تجديد عقد مروان عطية بصورة مختلفة تمامًا وأوضح سراج أن اللاعب نفسه كان لديه رغبة واضحة في الاستمرار داخل الأهلي وأن المفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلًا.

وبمجرد معرفة اللاعب بالعرض المقدم من النادي وافق على الاستمرار وجدد عقده حتى عام 2030 وتعكس هذه الخطوة رغبة الطرفين في استمرار العلاقة خصوصًا أن مروان أصبح من العناصر المهمة في خط وسط الفريق.

ثلاثي ينتظر القرار الأخير

ورغم حسم الأهلي عقود خمسة لاعبين فإن هناك ثلاثة ملفات لا تزال تحظى بأهمية كبيرة داخل النادي وهي عقود محمد هاني وياسر إبراهيم ومصطفى شوبير.

وينتهي عقد الثلاثي بنهاية الموسم الحالي وهو ما يجعل النادي حريصًا على حسم مستقبلهم مبكرًا وأكد سراج أن اللاعبين الثلاثة يحظون بتقدير كبير من إدارة الأهلي وأن النادي متمسك باستمرارهم ضمن صفوف الفريق.

وكشف أن الأهلي قدم بالفعل عرضه الأخير للثلاثي من أجل تجديد العقود لتبدأ الآن مرحلة انتظار رد اللاعبين على العرض المقدم.