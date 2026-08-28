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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات ملف تمديد عقد مصطفى شوبير مع الأهلي.. أزمة الشرط الجزائي مستمرة

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
ميرنا محمود

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، عقد جلسة اليوم مع عصام سراج مدير قطاع التعاقدات بالنادي، قبل مران اليوم.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: لازالت الأمور متوقفة عند نفس النقطة الخاصة بموضوع الشرط الجزائي، ولم يوقع اللاعب حتى الآن على عقود جديدة..

وأضاف: نقطة الخلاف بين الطرفين هي رغبة الحارس في وضع شرط جزائي بمقابل 2 مليون دولار.

وأكمل: الأهلي يسعى لإيجاد آلية لإمكانية تلبية رغبة مصطفى شوبير مستقبلا بالاحتراف الخارجي. ومن الوارد أن يتنازل اللاعب عن وضع شرط جزائي في عقده مع النادي.

وزاد:  تمديد عقد مصطفى شوبير مسألة وقت.. وربما يحدث جديد خلال الساعات المقبلة، خصوصا أن إدارة الأهلي تعمل بجدية في هذا الملف.

وشدد على أن اللاعب متمسك بالشرط الجزائي حتى الآن، ورفض التوقيع على عقود التمديد، وهو ما حدث في خلال جلسته مع عصام سراج الدين، والأهلي لن يتنازل عن موقفه ولن يضع شروط جزائية في عقده، لكن ربما يُجدد عقد اللاعب.

مصطفى شوبير أمير هشام الأهلي عصام سراج مدير قطاع التعاقدات

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