جنات تتالق في حفل بـ 6 أكتوبر.. دويتو مع رنا سماحة وحضور نجوم الفن

أحيت المغربية جنات حفلا غنائيا بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بحضور جماهيري كامل العدد ومشاركة لافتة من نجوم الفن والإعلام.



وخطفت جنات الأضواء بإطلالة راقية بفستان سهرة فضي وظهرت برفقة مديرة أعمالها ميرا أمير والشاعر رفيق نجيب.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن من بينهم إيهاب فهمي وزوجته يسرا، جوري بكر، دنيا المصري،رنا سماحة، محمد مهران، والإعلامية سالي عبد السلام، الذين تفاعلوا مع جنات طوال الحفل بالتصفيق والغناء.



واستهلت جنات فقرتها بتوجيه الشكر لزملائها الفنانين على دعمهم وحفاوة الاستقبال، ثم قدمت باقة من أغانيها الرومانسية المميزة التي رددها الجمهور بحماس منها "اللي بيني وبينك"، "بحبك"، "حبي الأولاني"، "حب جامد"، و"اسمع كلامي".

واستجابة لتفاعل الحضور أدت جنات عدداً من أغانيها المحبوبة منها "يا عيني علي بعيط"، "خيط ضعيف"، و"سهر الليالي"، قبل أن تختتم وصلتها بأحدث أعمالها "اللي فاتوا" التي نالت تصفيقاً حاراً.

وشهد الحفل لحظة مميزة بدعوة جنات للفنانة رنا سماحة للصعود إلى المسرح حيث قدمتا معا أغنية "حبيبي على نياته" وسط المزيد من أجواء البهجة والحماسة.

وأعربت رنا عن سعادتها بالمشاركة ووصفت جنات بأنها "مطربتها المفضلة" وأشادت بعلاقة الصداقة التي تجمعهما.