الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وموعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، مؤكدة أن انخفاض درجات الحرارة سيبدأ تدريجيًا اعتبارًا من السبت المقبل، على أن يصبح التحسن أكثر وضوحًا مع منتصف الأسبوع.

تراجع تدريجي في نسب الرطوبة

وأوضحت "غانم" خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "حلوة بلادي" مع الإعلامية رضوى عطا على قناة "مودرن" أن درجات الحرارة ستقترب من معدلاتها الصيفية المعتادة، مع تراجع تدريجي في نسب الرطوبة، بالتزامن مع اقتراب نهاية فصل الصيف وبداية الخريف.

اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج

وفي الوقت نفسه، وجهت تحذيرًا مهمًا للمصطافين على سواحل البحر المتوسط بسبب اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج، كما قدمت نصائح للسائقين بشأن الشبورة المائية الكثيفة التي قد تؤثر على الرؤية خلال ساعات الصباح.

انخفاض 3 إلى 4 درجات بداية من السبت

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا بمعدل يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية بداية من يوم السبت.

وأوضحت أن العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل يوم السبت نحو 34 و35 درجة مئوية خلال فترة النهار، مع نشاط نسبي للرياح يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت أن درجات الحرارة ستستمر حول المعدلات الصيفية المعتادة، مع بدء الشعور بتحسن تدريجي في الأجواء، خاصة خلال فترات الليل.

التحسن الأكبر مع منتصف الأسبوع

وأكدت منار غانم أن التحسن في الأحوال الجوية سيكون أكثر وضوحًا مع منتصف الأسبوع المقبل، بالتزامن مع تراجع تأثير منخفض الهند الموسمي.

وأشارت إلى أنه مع انخفاض درجات الحرارة سيبدأ المواطنون في الشعور بانخفاض نسب الرطوبة، وبالتالي يتحسن الإحساس العام بحالة الطقس بصورة أكبر.

ولفتت إلى أن البلاد لم يتبقَ لها سوى نحو ثلاثة أسابيع أو أكثر بقليل على انتهاء فصل الصيف، موضحة أن فصل الخريف يبدأ رسميًا يوم 23 سبتمبر.

منار غانم: الخريف يجلب مزيدًا من التحسن

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه كلما اقتربنا من بداية فصل الخريف، سيبدأ التحسن تدريجيًا في قيم درجات الحرارة، إلى جانب انخفاض نسب الرطوبة.

وأضافت أن فصل الخريف يتميز كذلك بظهور فرص لسقوط الأمطار، مشيرة إلى أن الخريف يعد من مواسم الأمطار والسيول في مصر، وبالتالي ستبدأ خلاله مؤشرات مختلفة على تغير طبيعة الأجواء.

تحذير للمصطافين.. أمواج تصل إلى 4 أمتار

ووجهت منار غانم تحذيرًا إلى المصطافين والمتواجدين على سواحل البحر المتوسط، موضحة أن حالة البحر جيدة خلال اليوم، لكن تبدأ اضطرابات في حركة الملاحة البحرية اعتبارًا من مساء الجمعة وحتى السبت والأحد.

وأشارت إلى أن ارتفاعات الأمواج داخل البحر المتوسط قد تصل إلى 3 و4 أمتار، مطالبة المصطافين بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق العميقة داخل البحر.

ونصحت المتواجدين على السواحل بالبقاء في المناطق الآمنة والقريبة من الشاطئ، وعدم التوغل داخل البحر خلال فترات اضطراب الملاحة، خاصة أن الاضطراب سيشمل أغلب سواحل البحر المتوسط.

شبورة مائية كثيفة على الطرق صباحًا

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية التي تظهر خلال الساعات الأولى من الصباح، موضحة أن الهيئة كانت قد أصدرت تحذيرات بشأن شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية.

وأكدت أن الشبورة تؤثر بصورة مباشرة على مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال الفترة من نحو الرابعة فجرًا وحتى السابعة أو الثامنة صباحًا.

نصيحة مهمة للسائقين

ونصحت منار غانم السائقين بضرورة القيادة ببطء شديد خلال فترات تكون الشبورة، مع استخدام كشافات الشبورة الموجودة بالسيارات، مؤكدة أنه إذا كان بالإمكان تأجيل التحرك إلى ما بعد زوال الشبورة، فسيكون ذلك أفضل وأكثر أمانًا.

وأشارت إلى أن كثافة الشبورة المائية تزداد تدريجيًا مع الدخول في فصل الخريف، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أكبر في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

منار غانم: الشبورة من أخطر الظواهر الجوية

وعلقت منار غانم على مشاهد توقف بعض السائقين بجانب الطريق خلال فترة الشبورة، مؤكدة أن هذا التصرف يعد أفضل من الاستمرار في القيادة مع انعدام الرؤية.

وقالت إن الشبورة المائية، خاصة عندما تكون كثيفة، تعد من أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة الطرق، لأنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى حجب الرؤية الأفقية بشكل كبير للغاية.

وأكدت أن ركن السيارة في مكان آمن على جانب الطريق والانتظار حتى تحسن الرؤية يعد من أهم إجراءات السلامة التي يجب على قائدي السيارات الالتزام بها أثناء فترات الشبورة الكثيفة.