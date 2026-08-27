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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق بالضفة الغربية ويعتقل 13 فلسطينيًا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأرصاد تحذر: ارتفاع جديد في الحرارة.. والمحسوسة بالقاهرة تلامس 40 درجة

تشهد البلاد ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة اليوم، الخميس، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال ساعات النهار، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وفقاً لما نقلته القناة الأولى المصرية.

وقال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بالحرارة على أغلب المناطق.

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 أغسطس.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب في السوق المحلية، والتي شهدت تحركات في أسعار المعدن الأصفر، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة السوق.

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أسعار الذهب اليوم

  • عيار 18: 5584 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: 6515 جنيهًا للجرام.
  • عيار 24: 7445 جنيهًا للجرام.
  • الجنيه الذهب: 52120 جنيهًا.

ما العوامل التي تحدد سعر الذهب؟

يتأثر سعر الذهب في السوق المحلية بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

عوامل تسعير الذهب.. لماذا ترتفع الأسعار أو تنخفض؟

يتحدد سعر الذهب في السوق المحلية وفق مجموعة من العوامل المتداخلة، ولا يعتمد فقط على سعر الأوقية عالميًا، إذ تتأثر الأسعار المحلية بحركة الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار وحجم العرض والطلب، إلى جانب المصنعية والرسوم المضافة على المشغولات.

أهم عوامل تسعير الذهب

1. السعر العالمي للأوقية
يُعد سعر الذهب عالميًا من أهم العناصر المؤثرة في تحديد السعر المحلي، حيث تؤدي حركة الأوقية في البورصات العالمية إلى تغير أسعار الذهب داخل السوق المصرية.

2. سعر الدولار مقابل الجنيه
نظرًا لأن الذهب يتم تسعيره عالميًا بالدولار، فإن تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه ينعكس على تكلفة الذهب في السوق المحلية، وقد يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة أسعار الذهب محليًا.

3. حركة العرض والطلب
كلما زاد الإقبال على شراء الذهب، خاصة في أوقات الأزمات أو عدم استقرار الأسواق، ارتفع الطلب وقد تتحرك الأسعار صعودًا، بينما قد يؤدي تراجع الطلب إلى انخفاض أو استقرار الأسعار.

4. قرارات الفائدة العالمية
تؤثر قرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حركة الذهب، إذ يمكن أن تؤثر أسعار الفائدة على توجه المستثمرين بين الذهب والأصول الاستثمارية الأخرى.

5. الأوضاع الاقتصادية والسياسية عالميًا
يلجأ بعض المستثمرين إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في فترات التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، وهو ما قد يرفع الطلب العالمي عليه ويدعم أسعاره.

6. مشتريات البنوك المركزية
زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب ترفع الطلب العالمي على المعدن الأصفر، وقد تدعم ارتفاع أسعاره، بينما يؤثر تراجع المشتريات في اتجاهات السوق.

7. سعر المصنعية والدمغة
عند شراء المشغولات الذهبية، لا يدفع المستهلك سعر الجرام فقط، وإنما تضاف المصنعية والدمغة، وتختلف قيمتها بحسب نوع المشغول ووزنه وتصميمه والتاجر.

8. اختلاف العيار
يختلف سعر الجرام بحسب درجة نقاء الذهب؛ فعيار 24 هو الأعلى في نسبة الذهب، يليه عيار 21 ثم عيار 18، ولذلك تختلف أسعار الجرام بين هذه الأعيرة.

9. تكلفة التداول وهوامش التجار
تدخل تكاليف التشغيل والتداول وهوامش الربح ضمن السعر النهائي للمشغولات، لذلك قد يختلف السعر الذي يدفعه المستهلك من محل لآخر.

الدولار واليورو بكام؟.. أسعار صرف العملات اليوم الخميس 27-8-2026

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس 27-8-2026، أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف، وسط متابعة مستمرة لحركة العملات في البنوك والسوق المصرفية.

10 ملايين طن من القمح.. مصر على وشك الاقتراب من الاكتفاء الذاتي

حققت مصر قفزة جديدة في إنتاج القمح، بعدما تجاوز الإنتاج المحلي حاجز 10 ملايين طن لأول مرة، في خطوة تعكس التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية، وتدعم جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد الدكتور صفي الدين متولي، خبير التنمية المستدامة، أن تجاوز إنتاج القمح حاجز 10 ملايين طن يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تحققت رغم التحديات والظروف الإقليمية المحيطة.

إنتاج القمح يرتفع 6.5%

وأوضح متولي أن إنتاج القمح ارتفع بنحو 6.5% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 10.2 مليون طن، بالتزامن مع إضافة نحو 600 ألف فدان من الأراضي الزراعية الجديدة إلى الرقعة المنتجة.

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق بالضفة الغربية.. ويعتقل 13 فلسطينيًا

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن هناك عدة اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية؛ بعضها اندلعت خلاله مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، والبعض الآخر شهد اقتحامًا للمنازل ومداهمتها والعبث بمحتوياتها.


أضافت خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه جرى اعتقال 5 مواطنين في جنين، وفي منطقة عنبتا وقفين اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، والحديث عن إصابة سيدتين وطفلة برصاص قوات الاحتلال في الكرمل، جنوب الخليل.


أصحاب المعاشات.. تعويضات للمتضررين من تأخر الصرف ومفاجأة بشأن موعد الاستحقاق

تستمر أزمة تأخر صرف المعاشات لبعض المواطنين، في ظل شكاوى من صعوبات تواجه أصحاب المعاشات بسبب مشكلات مرتبطة بالنظام الإلكتروني الجديد، وسط مطالب برلمانية بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة وضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون تأخير.

وكشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن الأزمة، مؤكدًا أن هناك مواطنين خرجوا على المعاش منذ عدة أشهر ولم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن، مشيرًا إلى أن المتضررين من التأخير لهم الحق في الحصول على تعويضات عن الفترة التي حُرموا خلالها من صرف معاشاتهم.

4 طرق لتشخيص جرثومة المعدة.. الأعراض وطرق انتقال العدوى ومدة العلاج

تُعد جرثومة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة التي قد يعيش بها بعض الأشخاص لفترات طويلة دون ظهور أعراض واضحة، قبل أن تبدأ في التسبب في آلام أو اضطرابات بالجهاز الهضمي.

 ومع تشابه أعراضها مع مشكلات أخرى مثل عسر الهضم والانتفاخ والحموضة، يصبح التشخيص الطبي الدقيق خطوة أساسية لتحديد الإصابة واختيار العلاج المناسب.

وأوضح الدكتور ناجي ألفريد ميشيل، استشاري الأمراض الباطنة، تفاصيل طرق انتقال جرثومة المعدة، وأبرز الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بها، بالإضافة إلى الفحوصات المستخدمة في التشخيص ومدة العلاج اللازمة للتخلص منها. 

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