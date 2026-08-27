الدولار واليورو بكام؟.. أسعار صرف العملات اليوم الخميس 27-8-2026

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس 27-8-2026، أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف، وسط متابعة مستمرة لحركة العملات في البنوك والسوق المصرفية.
وجاءت أسعار العملات التي رصدها البرنامج كالتالي:
- الدولار الأمريكي: 50.14 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.
- اليورو: 58.48 جنيه للشراء، و58.65 جنيه للبيع.
- الجنيه الإسترليني: 68.30 جنيه للشراء، و68.50 جنيه للبيع.
- الريال السعودي: 13.35 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع.
- الدرهم الإماراتي: 13.65 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع.
وتختلف أسعار صرف العملات من بنك إلى آخر وفقًا لآخر تحديثات السوق، كما قد تشهد الأسعار تغيرات على مدار اليوم بالتزامن مع حركة التداول والعرض والطلب.
ويتابع المواطنون أسعار العملات بشكل مستمر، خاصة الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، لما لها من تأثير على حركة الاستيراد والتجارة والأسعار في الأسواق المحلية.
عوامل تسعير العملات.. إيه اللي بيحدد سعر الدولار والعملات أمام الجنيه؟
يتأثر سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمصرفية، لذلك قد تتغير الأسعار من وقت لآخر وفقًا لحركة السوق.
- العرض والطلب: زيادة الطلب على العملة الأجنبية مع تراجع المعروض منها قد تؤدي إلى ارتفاع سعرها، والعكس صحيح.
- سعر الدولار عالميًا: تحركات الدولار أمام العملات الرئيسية عالميًا تنعكس على أسواق الصرف، وتؤثر بشكل غير مباشر في أسعار باقي العملات.
- الاحتياطي النقدي: قوة الاحتياطي من العملات الأجنبية تساعد على دعم قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي.
- التدفقات الدولارية: مثل تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات السياحة، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية، وإيرادات قناة السويس.
- الاستيراد والتصدير: زيادة احتياجات المستوردين من العملات الأجنبية ترفع الطلب عليها، بينما زيادة حصيلة الصادرات توفر موارد إضافية من النقد الأجنبي.
- أسعار الفائدة: قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة يمكن أن تؤثر في حركة الأموال والاستثمارات، وبالتالي في الطلب على العملة المحلية والأجنبية.
- التضخم: ارتفاع معدلات التضخم يؤثر في القوة الشرائية للعملة وقد ينعكس على سعر الصرف.
- الظروف الاقتصادية والسياسية: الاستقرار الاقتصادي والسياسي يدعم الثقة في العملة، بينما الأزمات والتوترات قد تزيد الطلب على العملات الأجنبية كملاذ أكثر أمانًا.
- الاستثمارات الأجنبية: دخول استثمارات أجنبية جديدة يزيد تدفقات النقد الأجنبي، بينما خروج رؤوس الأموال قد يزيد الطلب على العملات الأجنبية.
- سياسة البنك المركزي: تدخلات البنك المركزي وإدارة سوق الصرف والسياسة النقدية من العوامل المؤثرة في حركة أسعار العملات.
- الأسعار العالمية للسلع: تغير أسعار النفط والقمح والسلع الأساسية قد يؤثر في احتياجات الدولة من العملة الأجنبية، خاصة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد.
- التوقعات المستقبلية: توقعات المستثمرين والمتعاملين بشأن الاقتصاد وسعر الصرف قد تؤثر في قرارات الشراء والبيع، وبالتالي في حركة الأسعار.