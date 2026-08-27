الدولار واليورو بكام؟.. أسعار صرف العملات اليوم الخميس 27-8-2026

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس 27-8-2026، أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف، وسط متابعة مستمرة لحركة العملات في البنوك والسوق المصرفية.

وجاءت أسعار العملات التي رصدها البرنامج كالتالي:

الدولار الأمريكي: 50.14 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

50.14 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع. اليورو: 58.48 جنيه للشراء، و58.65 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 68.30 جنيه للشراء، و68.50 جنيه للبيع.

68.30 جنيه للشراء، و68.50 جنيه للبيع. الريال السعودي: 13.35 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع.

13.35 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع. الدرهم الإماراتي: 13.65 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار صرف العملات من بنك إلى آخر وفقًا لآخر تحديثات السوق، كما قد تشهد الأسعار تغيرات على مدار اليوم بالتزامن مع حركة التداول والعرض والطلب.

ويتابع المواطنون أسعار العملات بشكل مستمر، خاصة الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، لما لها من تأثير على حركة الاستيراد والتجارة والأسعار في الأسواق المحلية.

عوامل تسعير العملات.. إيه اللي بيحدد سعر الدولار والعملات أمام الجنيه؟

يتأثر سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمصرفية، لذلك قد تتغير الأسعار من وقت لآخر وفقًا لحركة السوق.