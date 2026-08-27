سموتريتش: سنعمل على إنشاء 40 مستوطنة جديدة في الجليل والنقب إذا فزنا في الانتخابات

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه سيتم العمل على إنشاء 40 مستوطنة جديدة في الجليل والنقب ونقل مليون يهودي إليهما إذا فزنا في الانتخابات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ إلى بذل الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار وتحقيق سلام دائم في غزة، وكبح أعمال العنف في الضفة الغربية.

وقال فو - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم/ الخميس/ - إنه " في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يجب على المجتمع الدولي التحرك لمنع إلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني، وإنقاذ الآفاق السياسية لحل الدولتين، وبذل كل الجهود لتحقيق سلام دائم".