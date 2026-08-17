سموتريتش يدعو لاحتلال غزة والسيطرة الكاملة على القطاع

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة واحتلاله، مطالبًا بما وصفه بـ«التدمير الكامل» لحركة حماس على المستويات العسكرية والمدنية والحكومية.

وقال سموتريتش، في منشور عبر منصة «إكس» اليوم الإثنين، إنه يدعم موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تفكيك حماس ونزع سلاح القطاع، معتبرًا أن ما تحقق حتى الآن يمثل «نصف الطريق» فقط.

وشدد الوزير الإسرائيلي على أن تحقيق أهداف الحرب، وفق رؤيته، يتطلب سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة، إلى جانب إقامة مستوطنات إسرائيلية داخل القطاع، فضلًا عن ملاحقة قادة حماس وعناصرها في مختلف أنحاء العالم.

