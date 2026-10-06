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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تذاكر القمة ولعت.. فتح باب الحجز لمواجهة الأهلي والزمالك

الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
حسن العمدة

بدأت شركة «تذكرتي» في طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي قمة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

ومن المقرر أن تشهد المباراة حضور 40 ألف مشجع، بواقع 20 ألفًا لكل فريق، وفقًا للأعداد التي تم تحديدها لحضور اللقاء.

وتأتي القمة بعد استئناف منافسات الدوري المصري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، التي خاض خلالها منتخب مصر 3 مباريات.

ويدخل الأهلي والزمالك المواجهة المرتقبة برصيد 13 نقطة لكل منهما، بعدما خاض كل فريق 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن قطبي الكرة المصرية.

وتترقب جماهير الكرة المصرية القمة المرتقبة، في ظل المنافسة القوية على صدارة جدول ترتيب الدوري مع انطلاق الجولة السادسة.

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