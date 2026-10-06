أحمد عاطف قطة يكشف كواليس رحيله عن الأهلي: «قعدت أعيط لسنوات وثقتي في نفسي اهتزت»

كشف أحمد عاطف قطة، لاعب بيراميدز، كواليس رحيله عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه قضى 10 سنوات داخل القلعة الحمراء قبل أن يرحل وهو تحت سن 17 عامًا، بعد تعرضه لإصابة قوية في الظهر أبعدته عن الملاعب لفترة.

عاطف

وقال قطة، خلال تصريحاته عبر قناة النهار، إنه فوجئ باتصال من إداري الأهلي يخبره بالاستغناء عنه، رغم أنه كان ضمن المجموعة التي كان من المنتظر استمرارها، مضيفًا: «كنت طفل صغير وقعدت أعيط، وتأثرت بشكل قوي جدًا»، مشيرًا إلى أن عبد النبي عاشور تحدث مع والده وساعده على الانتقال إلى بيراميدز.

وأضاف لاعب بيراميدز أنه ظل لفترة طويلة محبطًا بسبب رحيله عن الأهلي، وهو ما أثر على ثقته بنفسه، موضحًا: «مكنتش بعرف أباصي»، واستمر ذلك لمدة 3 أشهر، قبل أن يبدأ في استعادة مستواه، مؤكدًا أن إيهاب جلال كان سبب صعوده إلى الفريق الأول في بيراميدز.