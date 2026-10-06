نجم بيراميدز: اللعب للمنتخب حلم لأي لاعب.. ودوري ليس الحديث عن عدم استدعائي

أشاد أحمد عاطف قطة، لاعب بيراميدز، بقدرات زميله مصطفى زيكو، مؤكدا أنه يراه أفضل مهاجم في منتخب مصر، كما تحدث عن تجربته مع البرازيلي ميكالي، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي.

وقال قطة عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على قناة النهار: «زيكو أفضل مهاجم في مصر».

وأضاف: «ميكالي مدرب كبير وصنع جيلاً رائعًا للكرة المصرية، وكان يتعامل معنا كأب، وهو من المدربين الذين تركوا تأثيرًا كبيرًا على اللاعبين».

وتابع: «ميكالي قال لي إنني أستطيع اللعب في أوروبا، وهذه رسالة أعتز بها كثيرا، لأنها من مدرب يمتلك خبرات كبيرة في كرة القدم».

وتطرق قطة إلى حلم الانضمام للمنتخب، قائلا: «اللعب للمنتخب حلم لأي لاعب، وليس دوري الحديث عن عدم استدعائي، ولكنني أحترم رأي الكابتن حسام حسن».