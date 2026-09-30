شوبير: زيكو اكتشاف حسام حسن.. وتألقه في كأس العالم لم يكن طفرة

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمستوى الذي يقدمه مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، مؤكدًا أن تسجيله هدفًا في شباك جنوب السودان يؤكد استمرارية تألقه مع الفراعنة، وأن ظهوره اللافت في كأس العالم لم يكن مجرد طفرة أو استثناء.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «تسجيل زيكو هدف بالأمس بيأكد بيه إن اللي حصل في كأس العالم مكانش طفرة أو استثناء، وبيأكد إنه موجود ومكمل، وفي كأس عالم وفي كأس أفريقيا وفي تصفيات هيسجل في كل البطولات».

وأضاف: «والحقيقة إن زيكو اكتشاف يحسب لحسام حسن رغم وصوله لسن 29 سنة».

وسجل مصطفى زيكو الهدف الأول لمنتخب مصر أمام جنوب السودان، في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ورفع زيكو رصيده إلى 5 أهداف دولية مع منتخب مصر، بعدما سجل هدفه في شباك جنوب السودان، ليعادل رصيد رامي ربيعة وأحمد سيد زيزو من الأهداف الدولية مع الفراعنة.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخماسية دون رد، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، ويتصدر المجموعة الثانية في تصفيات أمم أفريقيا 2027.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية عقب فوز مصر على جنوب السودان كالتالي:

- مصر: 4 نقاط.

- مالاوي: 3 نقاط.

- أنجولا: نقطة واحدة.

- جنوب السودان: دون نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا أنجولا ومالاوي اليوم الأربعاء، في إطار منافسات المجموعة الثانية.