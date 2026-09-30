قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستوى السياسي الإسرائيلي يوافق على خطط إعادة إعمار حي رفح الخضراء
أكلة شعبية رخيصة الثمن.. السفير الألماني يكشف ماذا سيأخذ معه عند مغادرة مصر
قبيل مناقشة تأجيل تطبيقه.. إجراءات تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بـ الإجراءات الجنائية
حقيقة اختطاف طائرة فلاي دبي المتجهه الى تل أبيب
تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي
حادث أمني على متن طائرة تابعة لـ"فلاي دبي" أثناء توجهها إلى تل أبيب
هل تشهد البلاد ارتفاعات في درجات الحرارة؟.. الأرصاد توضح
القوات الأمريكية تنهي وجودها في العراق بعد 23 عامًا.. مخاوف من فراغ أمني
الصحة تحسم الجدل وتكشف حقيقة وجود نقص بالتطعيمات
صدمة لـ عموتة.. أزمة جديدة تضرب الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك
إيران تناقش الرد الأمريكي على خطة الـ 7 أيام
اليوم .. الإمارات وقطر في صراع القمة.. قمة خليجي 27 ترسم طريق نصف النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خريفي معتدل الحرارة.. رياح نشطة وأمطار بهذه المناطق اليوم الأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس
خالد يوسف

تشهد البلاد اليوم، موجة من التحسن الملحوظ في درجات الحرارة والأجواء العامة، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن طقس الأربعاء 30 سبتمبر 2026، ومع تسجيل نشاط ملحوظ للرياح التي تصل سرعتها إلى أربعين كيلومتراً في الساعة.

وتترقب المحافظات المختلفة أجواءً لطيفة ومنعشة خاصة في الظل وفترات الليل، مما يبشر بكسر حدة الحرارة وتوفير أجواء مثالية ومناسبة لكافة الأنشطة اليومية والخروج في مختلف الساعات.


حالة الطقس اليوم

وقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيكون خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس 


تحذير من الشبورة الصباحية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من انتشار شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية 


فرص سقوط أمطار على هذه المناطق

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومناطق من الصحراء الغربية قد تغزر أحيانًا بنسبة ضعيفة 10% تقريبًا على بعض المناطق على فترات متقطعة.

سقوط أمطار

ولفتت الهيئة إلى فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريبًا، على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياحي يلطف الاجواء

وتشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء، خاصة في المناطق الواقعة تحت الظل وخلال فترات الليل.

اجواء لطيفة

وتأتي هذه التغيرات بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية، مع اختلاف درجات الحرارة والظواهر الجوية من منطقة إلى أخرى.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30

- درجات الحرارة اليوم القاهرة الكبرى: العظمى 30، الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27، الصغرى 21.

شمال الصعيد: العظمى 32، الصغرى 21.

الوجه البحري: العظمى 29، الصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29، الصغرى 22.

جنوب الصعيد: العظمى 39، الصغرى 26.

خريفي معتدل الحرارة رياح نشطة موجة من التحسن الملحوظ الهيئة العامة للأرصاد الجوية كسر حدة الحرارة حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

عمان

عمان يتأهل لنصف بطولة كأس الخليج العربي عقب الفوز على الكويت

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ضبط 359 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف غير مسجلة بوزارة الزراعية في حملات بالغربية

صورة أرشيفية

تحرير 21 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية

قوات الشرطة

ارتفاع ضحايا الثأر في المعابدة إلى 4 قتلى ومصابين بأسيوط

بالصور

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

مكمل غذائي شائع يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والظهر.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد