خريفي معتدل الحرارة.. رياح نشطة وأمطار بهذه المناطق اليوم الأربعاء

تشهد البلاد اليوم، موجة من التحسن الملحوظ في درجات الحرارة والأجواء العامة، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن طقس الأربعاء 30 سبتمبر 2026، ومع تسجيل نشاط ملحوظ للرياح التي تصل سرعتها إلى أربعين كيلومتراً في الساعة.

وتترقب المحافظات المختلفة أجواءً لطيفة ومنعشة خاصة في الظل وفترات الليل، مما يبشر بكسر حدة الحرارة وتوفير أجواء مثالية ومناسبة لكافة الأنشطة اليومية والخروج في مختلف الساعات.



حالة الطقس اليوم

وقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيكون خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس



تحذير من الشبورة الصباحية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من انتشار شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية



فرص سقوط أمطار على هذه المناطق

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومناطق من الصحراء الغربية قد تغزر أحيانًا بنسبة ضعيفة 10% تقريبًا على بعض المناطق على فترات متقطعة.

سقوط أمطار

ولفتت الهيئة إلى فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريبًا، على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياحي يلطف الاجواء

وتشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء، خاصة في المناطق الواقعة تحت الظل وخلال فترات الليل.

اجواء لطيفة

وتأتي هذه التغيرات بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية، مع اختلاف درجات الحرارة والظواهر الجوية من منطقة إلى أخرى.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30

- درجات الحرارة اليوم القاهرة الكبرى: العظمى 30، الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27، الصغرى 21.

شمال الصعيد: العظمى 32، الصغرى 21.

الوجه البحري: العظمى 29، الصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29، الصغرى 22.

جنوب الصعيد: العظمى 39، الصغرى 26.