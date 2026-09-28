طقس خريفي متقلب.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين وتحذر من الشبورة والأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية على عدد من أنحاء الجمهورية، مع اختلاف درجات الحرارة والظواهر الجوية من منطقة إلى أخرى وفقا لما ذكره برنامج صباح الخير يا مصر.

طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم طقسًا حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، في حين تصل الأجواء إلى شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

ومع حلول ساعات الليل، تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال على أغلب أنحاء الجمهورية، بما يعكس استمرار التغير التدريجي في طبيعة الأجواء مع دخول فصل الخريف.

شبورة مائية على الطرق

وتتوقع هيئة الأرصاد ظهور شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وتمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وقد تكون الشبورة كثيفة على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق التي تتأثر بانخفاض مستوى الرؤية.

نشاط للرياح على أغلب الأنحاء

كما تشهد البلاد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، وذلك على فترات متقطعة، حيث تسهم حركة الرياح في تلطيف الأجواء، خاصة في المناطق التي ترتفع بها درجات الحرارة.

وتستمر حركة الرياح ضمن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التغيرات المعتادة في حالة الطقس خلال فصل الخريف.

فرص سقوط أمطار

وتتضمن توقعات الطقس اليوم وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إلى جانب مناطق من الصحراء الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

وتأتي فرص الأمطار بالتزامن مع بداية سيطرة الأجواء الخريفية على البلاد، مع استمرار التغيرات الجوية بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة للعظمى و22 درجة للصغرى.

أما السواحل الشمالية الغربية، فتسجل 28 درجة للعظمى و22 درجة للصغرى، بينما تصل درجات الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر إلى 36 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى.

وفي شمال الصعيد، تسجل درجات الحرارة 34 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى، بينما تشهد مناطق جنوب الصعيد أعلى درجات حرارة، حيث تصل العظمى إلى 41 درجة والصغرى إلى 25 درجة.

حالة الطقس حتى السبت المقبل

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء وحتى السبت الموافق 3 أكتوبر، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يستمر الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، مع أجواء معتدلة ليلًا على أغلب المناطق.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

وتشير توقعات الفترة المقبلة إلى تسجيل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 30 و31 درجة، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 26 و27 درجة.

أما جنوب الصعيد، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 و39 درجة خلال الفترة من الثلاثاء وحتى السبت المقبل.

شبورة ورياح وأمطار خلال الأيام المقبلة

وتستمر فرص ظهور الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، بينما تشهد الفترة من الثلاثاء إلى الخميس فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية، وذلك على فترات متقطعة.