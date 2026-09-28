تفاصيل جديدة في انهيار منزل بالمنيا.. أسفر عن مصرع سيدة وإخلاء 3 منازل مجاورة

ينشر "صدي البلد" التفاصيل الكاملة لحادث انهيار منزل مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بحي وسط مدينة المنيا، بجوار وحدة إطفاء وسط المدينة، فيما كشفت تفاصيل جديدة عن الواقعة صدور قرارات إزالة لثلاثة منازل مجاورة للعقار المنهار، والمقامة على أراضٍ تابعة للوقف.



وكشف تقرير مفتش الصحة، الدكتور يوحنا سمير، أن الفحص الظاهري لجثمان المتوفاة أظهر إصابتها بنزيف داخلي بالمخ وكسر في الجمجمة، إلى جانب كسور متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة الاصطدام بجسم صلب.

وأشار التقرير إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الإصابات تتفق مع طبيعة الحادث، وفقًا لنتائج الفحص الظاهري.

رئيس مركز ومدينة المنيا



من جانبه، أكد سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن المنزل المنهار شهد سقوط الجزء الخلفي منه، موضحًا أن العقار صادر له قرار إزالة منذ عام 2019 .

وأضاف أن المنزل مشيد بالطوب اللبني، فيما يتكون سقفه من العروق والألواح الخشبية، وهي طبيعة البناء التي تميز العقار المنهار.

اخلاء ثلاثة منازل ملاصقة للعقار المنهار

كما كشف مصدر داخل الوحدة المحلية ، اخلاء ثلاثة منازل ملاصقة للعقار المنهار، كإجراء احترازي مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف ومتابعة حالة العقارات المحيطة، حفاظًا على سلامة المواطنين ، ولمنع وقوع أي مخاطر جديدة.

قطع التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بموقع الانهيار

كما جرى قطع التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بموقع الانهيار، لتأمين المواطنين وتسهيل أعمال الفحص والتعامل مع تداعيات الحادث، وسط متابعة من الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأن العقارات المجاورة وضمان سلامة الأهالي.

أحداث الواقعة



ترجع أحداث الواقعة الواقعة الي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار منزل بمنطقة وسط مدينة المنيا، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث ، لمتابعة تداعيات الانهيار واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة تُدعى إيمان . م . ك 55 عامًا، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية والجهات المعنية من استخراج جثمانها من أسفل الأنقاض، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.