أمير صلاح الدين: عمرة رمضان تجربة مميزة.. وشخصيتي تحمل العديد من المفاجآت.. فيديو خاص

يواصل الفنان أمير صلاح الدين تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «عمرة رمضان»، الذي يجمع نخبة من الفنانين، ويقدم مجموعة من الحكايات والشخصيات في إطار درامي يحمل العديد من المواقف والمفاجآت.

وكشف أمير صلاح الدين، في لقاء خاص مع «صدى البلد»، عن كواليس الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث المسلسل، موضحًا أنه يقدم شخصية «سعيد»، وهو سائق نقل يعمل بين إحدى الشركات ومنطقة شعبية، ويمر خلال الأحداث بالعديد من المواقف والتطورات التي تضيف إلى الشخصية أبعادًا مختلفة مع تصاعد الأحداث.

وقال أمير صلاح الدين إن شخصية «سعيد» تحمل العديد من المفاجآت، مشيرًا إلى أن العمل يمثل بالنسبة له تجربة مميزة، خاصة في ظل طبيعة الشخصية والأحداث التي يمر بها خلال الحلقات، مؤكدًا سعادته بالتعاون مع جميع أبطال وصناع المسلسل.

أمير صلاح الدين يواصل تصوير «عمرة رمضان»

ويواصل فريق عمل مسلسل «عمرة رمضان» تصوير المشاهد استعدادًا لطرح العمل خلال الفترة المقبلة، حيث يحرص أبطال المسلسل على مشاركة الجمهور عددًا من اللقطات من كواليس التصوير، والتي تكشف عن أجواء التعاون التي تجمع فريق العمل خلف الكاميرات.

وحرص أمير صلاح الدين، إلى جانب عدد من أبطال المسلسل، على التقاط مجموعة من الصور واللقطات من كواليس العمل، بالتزامن مع استمرار تصوير المشاهد، في أجواء تجمع بين أبطال المسلسل وصناع العمل.

تفاصيل مسلسل «عمرة رمضان»

تدور أحداث مسلسل «عمرة رمضان» حول مجموعة من الشخصيات التي تتقاطع حكاياتها ومواقفها ضمن سياق درامي متنوع، حيث يتناول العمل عددًا من الأحداث والمواقف الإنسانية والاجتماعية، من خلال مجموعة من القصص والشخصيات التي تتفاعل معًا على مدار الأحداث.

ويقدم المسلسل تجربة درامية تعتمد على تنوع الشخصيات وتشابك حكاياتها، إلى جانب مجموعة من المواقف التي تحمل العديد من المفاجآت، وهو ما يمنح كل شخصية مساحة خاصة داخل الأحداث.

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أبطال وصناع «عمرة رمضان»

ويشارك في بطولة مسلسل «عمرة رمضان» مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم صبري فواز، وأشرف طلبة، ورانيا فريد شوقي، ونورهان، وشريف الدسوقي، وأمير صلاح الدين، ومصطفى شوقي، ومحسن محي الدين، وغبرهم، ومن إخراج محمد الخضري.

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