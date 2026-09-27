أمين الفتوى يحذر من الإفراط في الإعلان عن النعم ونشر التفاصيل على السوشيال

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم طلب الزوجة من زوجها كتمان تفاصيل عمله عن أسرته، موضحًا أن الكتمان في بعض الأمور جائز شرعًا إذا كان في نطاق الخصوصية أو تجنبًا للمشكلات.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح له، أن من الهدي النبوي قول: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، وهو مبدأ صحيح في أمور العمل والقرارات الشخصية التي لا تستدعي الإعلان.

الاحتفاظ بخصوصيات الأسرة

وأضاف أنه لا مانع من الاحتفاظ ببعض الخصوصيات داخل نطاق الأسرة، وعدم نشر كل تفاصيل الحياة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الإفراط في الإعلان عن النعم قد يكون غير مطلوب.

وأشار إلى أن قوله تعالى: «وأما بنعمة ربك فحدث» يعني إظهار النعمة بشكل معتدل دون مبالغة أو ادعاء للفقر، مبينًا أن التوازن مطلوب بين الكتمان وإظهار النعمة.

وأكد أن الزهد الحقيقي هو أن تكون الدنيا في اليد لا في القلب، وليس في ادعاء الفقر أو إنكار النعم.