دعاء المسلم لا يضيع عند الله.. أمين الفتوى يكشف صور استجابته

أكد الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن دعاء المسلم لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، لكنه يأتي على صور متعددة حسب حكمة الله ولطفه بعباده.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح له، أن استجابة الدعاء تكون في ثلاثة أشكال؛ إما أن يحقق الله للعبد ما طلبه، أو يصرف عنه من السوء ما لا يعلمه، أو يدخر له ثواب الدعاء في الآخرة.

وأضاف أن تأخر تحقق بعض الدعوات لا يعني عدم الاستجابة، فقد يكون في ذلك لطف إلهي خفي لا يدركه الإنسان، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى يُدبر أمور عباده بقدر وحكمة بالغة.

وأشار إلى أن المسلم ينبغي أن يداوم على الدعاء دون انشغال بكيفية الاستجابة، مستشهدًا بما ورد عن بعض السلف: «إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء».

وأكد أن الثقة في الله واليقين بحسن تدبيره من أعظم أسباب الطمأنينة في حياة المسلم، وأن كل دعاء صادق لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى.

رفع اليدين أثناء الدعاء

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن رفع اليدين أثناء الدعاء ومسح الوجه بهما بعد انتهائه أمرٌ مشروعٌ ومستحبٌّ تدل عليه النصوص الشرعية وعليه العمل في المذاهب الفقهية المرعيَّة.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: هل رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه مشروع؟ إن رفع اليدين أثناء الدعاء ومسح الوجه بعد انتهائه مشروع فالله عز وجل لا يَرُدّ عبده إذا رفع العبد يديه بِذُلٍّ وإلحاح وتضرع دون أن يقضي له حاجته، ولقد بارك الله لرجل في حاجة أكثر الدعاء فيها، أعطيها أو منعها؛ يقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللهَ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلا أعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاثٍ: إِمَّا أنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلهَا».