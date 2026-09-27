وصلت بعثة منتخب مصر إلى جنوب السودان، عصر اليوم الأحد، استعدادًا لخوض مواجهة المنتخب الجنوب سوداني، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

بعثة منتخب مصر تصل جنوب السودان (صور)

وكانت بعثة الفراعنة قد غادرت القاهرة عقب انتهاء مواجهة أنجولا، حيث يستعد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة، وسط رغبة في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشوار التصفيات.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر تدريباته في جنوب السودان خلال الساعات المقبلة، على أن يركز الجهاز الفني على الاستشفاء وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل المباراة.

وتشهد قائمة المنتخب غياب محمد صلاح عن مواجهة جنوب السودان، بعدما تم الاتفاق على إعفائه من المباراة، بينما تم استدعاء أسامة فيصل للانضمام إلى صفوف الفراعنة وتعويض غياب قائد المنتخب.

ويحتل المنتخب المصري المرتبة الثالثة بعد التعادل في المباراة الأولى، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام مالاوي

يواجه المنتخب المصري نظيره جنوب السودان في إطار منافسات المجموعة الثانية، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات بين سبورتس القطرية.

وقررت الشبكة نقل مباراة المنتخب المصري ضد جنوب السودان عبر قناة بين سبورتس إتش دي 1.