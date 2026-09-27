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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

الكاتب الصحفي محمد صبيح
الكاتب الصحفي محمد صبيح

أحيانًا لا تحتاج الشعوب إلى مؤتمرات طويلة حتى تفهم بعضها.. يكفي أن تجلس في قاعة واحدة وتشاهد حكاية إنسان.

وهنا تأتي قوة السينما، فالفيلم الجيد لا يخبرك فقط كيف يعيش الآخر، لكنه يجعلك تشعر بما يشعر به، حتى لو كنت لا تعرف لغته أو لم تزر بلده من قبل.

ومن هذه الزاوية، تكتسب الدورة السادسة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون EAFF 2026 أهمية خاصة، فالمهرجان ليس مجرد عروض أفلام أو احتفال بفنانين، وإنما مساحة يلتقي فيها مبدعون من خلفيات مختلفة، وتتحول فيها الشاشة إلى وسيلة للحوار بين ثقافات قد تبدو متباعدة.

مصر لديها تاريخ طويل مع السينما، لكن الأهم أن لديها حكايات لم تنتهِ بعد، ومواهب جديدة تبحث عن فرصة للوصول إلى العالم.. وفي المقابل، فإن الجمهور المصري والعربي لديه أيضًا الكثير ليتعلمه من تجارب الآخرين.

والجميل في الفن أنه لا يطلب منك أن تتفق مع كل ما تراه، لكنه يمنحك فرصة أن تفهمه.

قد نختلف في طريقة الحياة، وفي العادات والتقاليد، لكن عندما نشاهد أبًا يخاف على ابنه، أو أمًا تتمسك بأسرتها، أو شابًا يحاول تحقيق حلمه، يصبح الاختلاف أقل أهمية، لأننا في النهاية نرى أنفسنا في الحكاية.

لذلك أعتقد أن قيمة مهرجان مثل EAFF لا تقاس فقط بعدد الأفلام المشاركة أو الجوائز التي يمنحها، وإنما بما يتركه من لقاءات وحكايات وانطباعات بين أشخاص ربما لم تكن طرقهم لتتقاطع لولا السينما.

فالفن لا يلغي الاختلاف بين الشعوب.. لكنه يجعل هذا الاختلاف أكثر إنسانية.

وربما تكون هذه هي الرسالة الأهم التي يمكن أن تحملها السينما من القاهرة إلى نيويورك، ومن مصر إلى العالم: قبل أن نختلف حول من نحن، علينا أن نكتشف أولًا كم نحن متشابهون.

السينما المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون EAFF 2026 EAFF 2026 المهرجان المصري الأمريكي للسينما نيويورك القاهرة السينما حكايات تقرّب الشعوب

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