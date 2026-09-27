فيضانات تايلاند.. الآلاف يبيتون في الملاجئ بعد غرق شوارع بانكوك

تسببت أمطار غزيرة تجاوزت 330 ملم في بعض مناطق بانكوك بين الخميس والأحد في غمر طرق وقنوات العاصمة التايلاندية ودخول المياه إلى المنازل والمتاجر، وفق وكالة الأرصاد الجوية في تايلاند.

فيضانات بانكوك

4900 شخص في الملاجئ وإعلان حالة الكوارث

واستيقظ آلاف السكان في الملاجئ صباح الأحد بعد أيام من الأمطار، فيما بدأ آخرون تجفيف منازلهم.

وأعلنت إدارة بانكوك الكبرى إجلاء نحو 4900 شخص وتضرر حوالي 52 ألف أسرة، مع إعلان حالة الكوارث في جميع أنحاء العاصمة.

فيضانات بانكوك

الأسوأ منذ 2011

ورغم اعتياد تايلاند على موسم الأمطار الذي يبلغ ذروته في سبتمبر، قال سكان إن الوضع هذا العام أسوأ.

وقال كوسين نيلسيت (44 عاماً) وهو موظف يعيش على طول قناة بريمبراشاكورن لوكالة فرانس برس: "كان منزلنا مغموراً 30 ساعة تقريباً.. مستوى المياه أعلى من فيضان 2011"، الذي قتل أكثر من 500 شخص ودمر ملايين المنازل.

وأضاف كوسين الذي رفع أمتعته بعد تجاوز المياه الجدار الاستنادي للقناة بينما ظل الطابق الأرضي غارقاً: "على الأقل مياه الصنبور والكهرباء تعمل"، وهو يكنس المياه بمكنسة.

فيضانات بانكوك

وأظهرت صور مشاة بمعاطف مطر يشقون طريقهم عبر مياه موحلة وصلت للركبة في موقف سيارات متجر بقالة شرقي بانكوك وأمتعتهم تطفو في أحواض بلاستيكية.

تحذيرات من استمرار الأمطار

فيضانات بانكوك

وقالت إدارة بانكوك إن مستويات المياه في شبكة القنوات لا تزال مرتفعة وتعمل السلطات على تسريع تصريفها، فيما توقعت الأرصاد استمرار الأمطار الأحد في العاصمة ومحيطها قبل تراجعها الاثنين.

وحذر حاكم بانكوك تشادشارت سيتيبونت في بث على فيسبوك من أن العديد من الطرق لا تزال مغمورة ونصح بتجنب السفر غير الضروري، بعد زيارته ملجأ مؤقتاً في مدرسة بمنطقة خيها رومكلاو تم إجلاء نحو 1000 شخص إليه، حيث استراح البعض على الأسرة مع كلابهم بينما افترش آخرون أرض الفصول بعد إزاحة المكاتب.

فيضانات بانكوك

إغلاق مدارس ونفاد سلع

وأعلنت إدارة العاصمة إغلاق مئات المدارس الاثنين، وشهدت متاجر صغيرة رفوفاً فارغة مع تسابق السكان لشراء الضروريات، فيما طلب مكتب رئيس الوزراء تجنب الشراء بدافع الذعر محذراً من أن التلاعب بالأسعار جريمة جنائية.

وقالت ثيدارات سيلسوان (56 عاماً) التي تعيش بمفردها في منزل مغمور جزئياً على طول القناة: "أنا أنام على الطاولة منذ يومين"، موضحة أنها لم ترغب في الذهاب لملجأ بينما تعمل على إنقاذ ممتلكاتها: "حاولت رفع كل شيء لكنني استسلمت مع الأجهزة الكبيرة مثل الثلاجة والغسالة.. أعتقد أنها معطلة".