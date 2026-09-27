غزة تحت النار رغم الهدنة.. شهيد و7 مصابين في هجمات إسرائيلية جديدة

استشهد فلسطيني وأصيب سبعة آخرون، اليوم الأحد، في هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، بحسب مصادر طبية ووسائل إعلام فلسطينية، في وقت تتواصل فيه الاتهامات بوقوع خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025.

وقالت المصادر إن الفلسطيني عدي عدلي العصر، البالغ 28 عامًا، استشهد جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع.

وفي غرب مدينة غزة، أصيب فلسطينيان، أحدهما في حالة حرجة، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعًا للسكان بالقرب من المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ للاجئين.

كما أصيب خمسة فلسطينيين آخرين في هجوم منفصل، بعدما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية منطقة قريبة من خيام تؤوي نازحين حول سوق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

إطلاق نار في عدة مناطق،

وبحسب شهود عيان نقلت عنهم وسائل إعلام فلسطينية، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلية نيرانها باتجاه مناطق في غرب وشرق مدينة غزة، إضافة إلى مناطق غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي جنوب غزة، أفاد الشهود بإطلاق النار في مناطق شرق خان يونس وشمال غرب رفح، وسط استمرار التوتر الميداني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات فلسطينية متكررة لإسرائيل بخرق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، بينما يواصل سكان القطاع مواجهة تداعيات الحرب والدمار والنزوح.

أرقام ثقيلة منذ بدء الحرب

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد جاء بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في قطاع غزة في أكتوبر 2023، والتي أوقعت، وفق الأرقام الواردة في النص، نحو 74 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 175 ألف مصاب منذ بداية الحرب.