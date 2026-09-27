العد التنازلي بدأ.. هل يعود مجلس النواب للانعقاد نهاية سبتمبر؟

مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر، يترقب الوسط السياسي موعد عودة مجلس النواب إلى الانعقاد، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لبدء دور انعقاد برلماني جديد، وما يحمله من أجندة تشريعية ورقابية مرتقبة.

وحسب النصوص الدستورية والقانونية، يبدأ دور الانعقاد العادي السنوي لمجلس النواب قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد.



و طبقا لنص المادة 115 من الدستور ، يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب



وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 274 على يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فض إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.



وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.



ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.