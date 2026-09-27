مجـ.ـزرة جديدة في جنوب أفريقيا .. 27 قتيـ.ـلاً برصاص مسلحين في جوهانسبرج وكيب تاون

أسفر حادثا إطلاق نار جماعي في جنوب أفريقيا عن مقتل 27 شخصاً في أحدث موجة عنف مسلح تضرب البلاد، حيث أضرم مسلحون النار في سيارات أثناء فرارهم من موقع الهجوم.

17 قتيلاً في حانة قرب جوهانسبرج

وقُتل 17 شخصاً وأصيب 15 آخرون مساء السبت عندما اقتحم ثمانية مسلحين حانة قرب جوهانسبرج، وأطلقوا النار على الزبائن خارجها قبل مواصلة الهجوم في الداخل، ثم أحرقوا مركبتين ولاذوا بالفرار.

وقالت الشرطة إن الضحايا هم 13 رجلاً و4 نساء، مؤكدة أن الدافع لا يزال غير واضح.

10 قتلى في هجوم ثان قرب كيب تاون

وفي حادث منفصل وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد، قُتل 10 أشخاص وأصيب 11 آخرون خارج مكان ترفيهي في بلدة قرب كيب تاون، حيث توفي خمسة ضحايا في مكان الحادث وخمسة آخرون في المستشفى.

وأكدت الشرطة عدم إجراء أي اعتقالات في الحادثين حتى صباح الأحد، ولم تفصح عن دوافع الهجومين.

عنف متصاعد وأسلحة غير مشروعة

وجاءت عمليتا إطلاق النار بعد أيام فقط من مقتل 11 شخصاً في مدينة ديربان عندما اقتحم مسلحون منزلاً في بلدة كواماخوثا.

وتعد جنوب أفريقيا من بين أعلى دول العالم في معدلات القتل، حيث يتم تسجيل نحو 60 جريمة قتل يومياً في بلد يبلغ عدد سكانه 62 مليون نسمة، في ظل انتشار الأسلحة غير المشروعة وتفاقم العنف المرتبط بالعصابات.

وأثارت موجة حوادث إطلاق النار الجماعي الأخيرة مخاوف من تفاقم المشكلة، حيث يرتبط العنف في كثير من الأحيان بحروب نفوذ بين عصابات متورطة في تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني.

وكان الرئيس سيريل رامافوزا وصف في فبراير الجريمة المنظمة بأنها "التهديد الأكثر إلحاحاً لديمقراطيتنا ومجتمعنا وتنميتنا الاقتصادية".