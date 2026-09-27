منطقة الغربية الأزهرية تفوز بمقعد في مجلس إدارة صندوق التكافل.. وطاهر الشيخ ممثلًا للقسم الخامس

أسفرت انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر الشريف، عدا جامعة الأزهر، عن فوز الأستاذ طاهر يحيى رياض الشيخ، مدير إدارة خدمة المواطنين بمنطقة الغربية الأزهرية، بمقعد القسم الخامس، بعد حصوله على 2069 صوتًا.

انتخابات التكافل

وجاءت الانتخابات عقب انعقاد الجمعية العامة للصندوق بمجمع معاهد مدينة نصر بالقاهرة، واختتام أعمال التصويت وفرز الأصوات، بمشاركة 5166 ناخبًا، حيث أسفرت النتائج عن اختيار ستة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة، بواقع عضو عن كل قسم.

وهنأ فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، الأستاذ طاهر الشيخ بمناسبة فوزه، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه، وأن يكون خير ممثل لزملائه، وأن يوفقه الله في أداء دوره خلال الفترة المقبلة.

تحرك تنفيذي عاجل

ويأتي فوز ممثل منطقة الغربية الأزهرية بمقعد القسم الخامس ليضيف حضورًا للمنطقة في مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، والمشاركة في أعماله وما يرتبط بدوره في رعاية العاملين بالأزهر الشريف ودعم أوجه التكافل الاجتماعي المقدمة لهم.