منافسات قوية بين الجامعات في الألعاب الفردية والزوجية والجماعية بجامعة المنيا

انطلقت بجامعة المنيا منافسات بطولات الأنشطة الرياضية للألعاب الفردية والزوجية والجماعية، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا الرابع عشر، الذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026.

وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، تحت شعار «من قلب الصعيد.. نبدع».

وتأتي فعاليات الأسبوع بالتزامن مع احتفالات جامعة المنيا بيوبيلها الذهبي ومرور خمسين عامًا على تأسيسها.

وشهدت المنافسات الرياضية انطلاقة قوية بين الفرق والطلاب المشاركين من الجامعات المصرية والمعاهد العليا، حيث تضمنت منافسات الألعاب الفردية والزوجية بطولة تنس الطاولة للطلبة والطالبات بنظامي الفردي والزوجي، إلى جانب بطولة البادل وألعاب القوى، فيما شملت منافسات الألعاب الجماعية بطولة خماسي كرة القدم للطلبة والطالبات، وبطولتي كرة السلة والكرة الطائرة للطلبة.

وأقيمت المنافسات على ملاعب المدينة الرياضية بالجامعة ، وملاعب الترتان، وملاعب كلية التربية، التي جرى تجهيزها لاستضافة فعاليات الأسبوع وتوفير الإمكانات اللازمة لإقامة المنافسات وفقًا للمعايير والمواصفات الرياضية المعتمدة، بما يضمن جاهزية المنشآت لاستقبال الوفود والفرق المشاركة.

وتتواصل حاليًا مباريات تصفية المجموعات في مختلف الألعاب، وسط منافسات متقاربة بين الفرق والطلاب المشاركين، تمهيدًا للصعود إلى الأدوار العليا واستكمال المنافسات وصولًا إلى المراحل النهائية، في أجواء رياضية تعكس روح التنافس والالتزام والروح الرياضية بين شباب الجامعات المصرية.

ويشرف على أنشطة النشاط الرياضي والدعم اللوجستي للأسبوع، وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد، مسؤول اتصال الجامعات، والدكتور أحمد بسيوني، مدير إدارة النشاط الرياضي، ، بالتنسيق مع فرق العمل واللجان المنظمة للفعاليات.

