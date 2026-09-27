طلبة المنصورة يحققون نتائج متميزة في منافسات أسبوع شباب الجامعات بالمنيا

حققت منتخبات جامعة المنصورة نتائج متميزة في مستهل مشاركتها في منافسات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، الذي تستضيفه جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري، تحت شعار «من قلب الصعيد.. نبدع»، حيث شهدت الجولة الأولى عددًا من المنافسات الرياضية، إلى جانب مشاركة منتخب الجامعة للشطرنج للطلاب والطالبات.

وفي منافسات الكرة الطائرة للطلاب، حقق منتخب جامعة المنصورة الفوز على منتخب جامعة الأزهر بنتيجة 3–0 في الأشواط.

وفي منافسات الخماسي للطالبات، فاز منتخب جامعة المنصورة على جامعة الفيوم بنتيجة 7–0، فيما تعادل منتخب الخماسي للطلاب مع جامعة كفر الشيخ بنتيجة 0–0.

وفي منافسات الشطرنج، حقق منتخب جامعة المنصورة للطلاب والطالبات العلامة الكاملة في الجولة الأولى، ضمن منافسات البطولة التي تُقام بنظام سويسري على مدار 7 جولات.

وتستكمل منتخبات جامعة المنصورة منافساتها خلال الأيام المقبلة، في مختلف الألعاب الرياضية المدرجة ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر.

ويشرف على مشاركة جامعة المنصورة الدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبري سرايا، منسق عام الأنشطة الطلابية، فيما يترأس بعثة الجامعة أحمد العشري هلال، مدير عام رعاية الطلاب.

ويشارك في الإشراف على النشاط الرياضي إيهاب الصعيدي، مدير إدارة النشاط الرياضي، ومشرفو ومدربو النشاط: الكابتن حازم الشربيني، والكابتن علي السيد، والكابتن نجلاء فتحي، والكابتن عبد المنعم عبد ربه، والكابتن أحمد سليم.

كما يشارك في الإشراف على منتخب الشطرنج إيهاب راضي، مدير إدارة النشاط الاجتماعي، هيام رجب، مشرفة الطلاب.

وتتواصل فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر حتى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة وفود الجامعات والمعاهد العليا المصرية، وتشمل منافسات وفعاليات رياضية وفنية وثقافية وعلمية واجتماعية وجوالة.