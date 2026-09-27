قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت تهديد السلاح.. ملابسات استيلاء 3 أشخاص على سيارة مواطن بـ 6 أكتوبر
رضا شحاتة: أرضية الترتان صعبة للغاية وإصابات اللاعبين عليها طويلة المدى
أخبار السيارات | أوبل تكشف عن STX Concept .. مواصفات شانجان نيفو كيو 06 .. عربيات عائلية جديدة في مصر
استعدادا لحرب يوم القيامة.. بوتين يشيد ملجأً نوويا سريا أسفل جبل ناءٍ
برعاية قنصوة.. 9 مشروعات لطلاب «جيوماتكس القاهرة» تنافس في تطبيقات الزراعة والبيئة
الساعة هتتأخر 60 دقيقة.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟
مكناش ضامنين اللقب.. مساعد عموتة يكشف كواليس الفوز على الأهلي بنهائى دوري الأبطال| فيديو
الزنداني: التعبئة العامة والنفير الوطني مسئولية كل يمني.. وهدفنا إنهاء انقلاب الحوثي
عدم اللياقة الصحية وتعاطي المخدرات| التعليم تعلن حالات فسخ عقود معلمي الحصة
اشتباه في هجوم يستهدف قاعدة بريطانية بعد تهديدات إيرانية
لبنان.. هجمات متعددة تستهدف قرى في الجنوب وتقارير عن غارات على مناطق متفرقة
في العقود الجديدة.. التعليم تلزم معلمي الحصة بعدم إعطاء دروس خصوصية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلبة المنصورة يحققون نتائج متميزة في منافسات أسبوع شباب الجامعات بالمنيا

شباب جامعة المنصورة
شباب جامعة المنصورة
همت الحسينى

حققت منتخبات جامعة المنصورة نتائج متميزة في مستهل مشاركتها في منافسات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، الذي تستضيفه جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري، تحت شعار «من قلب الصعيد.. نبدع»، حيث شهدت الجولة الأولى عددًا من المنافسات الرياضية، إلى جانب مشاركة منتخب الجامعة للشطرنج للطلاب والطالبات.

وفي منافسات الكرة الطائرة للطلاب، حقق منتخب جامعة المنصورة الفوز على منتخب جامعة الأزهر بنتيجة 3–0 في الأشواط.

وفي منافسات الخماسي للطالبات، فاز منتخب جامعة المنصورة على جامعة الفيوم بنتيجة 7–0، فيما تعادل منتخب الخماسي للطلاب مع جامعة كفر الشيخ بنتيجة 0–0.

وفي منافسات الشطرنج، حقق منتخب جامعة المنصورة للطلاب والطالبات العلامة الكاملة في الجولة الأولى، ضمن منافسات البطولة التي تُقام بنظام سويسري على مدار 7 جولات.

وتستكمل منتخبات جامعة المنصورة منافساتها خلال الأيام المقبلة، في مختلف الألعاب الرياضية المدرجة ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر.

ويشرف على مشاركة جامعة المنصورة الدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبري سرايا، منسق عام الأنشطة الطلابية، فيما يترأس بعثة الجامعة  أحمد العشري هلال، مدير عام رعاية الطلاب.

ويشارك في الإشراف على النشاط الرياضي  إيهاب الصعيدي، مدير إدارة النشاط الرياضي، ومشرفو ومدربو النشاط: الكابتن حازم الشربيني، والكابتن علي السيد، والكابتن نجلاء فتحي، والكابتن عبد المنعم عبد ربه، والكابتن أحمد سليم.

كما يشارك في الإشراف على منتخب الشطرنج  إيهاب راضي، مدير إدارة النشاط الاجتماعي،  هيام رجب، مشرفة الطلاب.

وتتواصل فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر حتى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة وفود الجامعات والمعاهد العليا المصرية، وتشمل منافسات وفعاليات رياضية وفنية وثقافية وعلمية واجتماعية وجوالة.

للدقهلية محافظه جامعه المنصوره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

محمد صلاح

أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا

الفنانة مي عبد النبي

من الحجاب والانفصال إلى الحنين للكاميرا .. مي عبدالنبي تكشف تفاصيل سنوات الغياب عن الشاشة: «معتزلتش الفن»

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعى

التضامن تستعرض التجربة المصرية في تكافل وكرامة وتطلع على منظومة البرازيل

نعي نقابة الأطباء

نقابة الأطباء تنعى نقيب أطباء الغربية الأسبق

وزير الصحة

وزير الصحة: القصر العيني منارة للطب امتد تأثيرها إلى مختلف أنحاء العالم

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد