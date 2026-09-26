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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: تحرير 120 مخالفة تموينية تشمل نقص وزن وتصرف في الدقيق

حملات تمونية
حملات تمونية
همت الحسينى

تابع  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود الأجهزة الرقابية في تنظيم حملات مكثفة للتفتيش على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات، والتحقق من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، وأن الرقابة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وانطلقت حملات تموينية على مستوى المحافظة، بقيادة ميدانية من المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، لمتابعة المخابز والأسواق والأنشطة التموينية والبترولية، وبمتابعة الأستاذ ياسر السعودي وكيل المديرية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، وبمشاركة فرق الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات التابعة لها.

وأسفرت الحملات عن تحرير 120 مخالفة تموينية، إلى جانب 7 وقائع ضبط ومضبوطات متنوعة.

ففي قطاع المخابز، تم تحرير 97 مخالفة، وجاءت مخالفات نقص الوزن في مقدمة النتائج، بإجمالي 30 مخالفة لنقص الوزن بأقل من 10 جرامات، و13 مخالفة لنقص الوزن بأقل من 20 جرامًا، إلى جانب 22 مخالفة للتصرف في الدقيق.

كما شملت المخالفات 12 مخالفة لعدم وجود قائمة بيانات، و6 مخالفات لعدم وجود سجل، و4 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجين، و4 مخالفات للتوقف عن العمل بدون إذن، بالإضافة إلى مخالفات إنهاء الإنتاج، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم إعطاء بون الصرف، والغلق بدون إذن.

وفي قطاع الأسواق العامة، تحرير 21 مخالفة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار النتائج بإجمالي 11 مخالفة، إلى جانب 4 مخالفات للذبح خارج السلخانة، ومخالفتين للبيع بأزيد من السعر الرسمي لمخبز سياحي، ومخالفتين لسلع مجهولة المصدر، فضلًا عن ضبط مخالفة غش تجاري ومخالفة لعدم وجود شهادة صحية.

وفي قطاع تجار التموين والمواد البترولية، شملت النتائج ضبط مخالفتين تجميع سلع تموينية، ومواد بترولية، و7 وقائع ضبط متنوعة.

كما تم ضبط، 121 كجم سمنة نباتية مجهولة المصدر، بواقع 11 جردلًا وزن الجردل 11 كجم، 20 شيكارة ردة مجهولة المصدر، بإجمالي 700 كجم، 150 لتر سولار في واقعة تجميع مواد بترولية، سلع تموينية بقيمة 4576 جنيهًا في واقعة تجميع سلع تموينية، 95 كجم لحوم بلدية في واقعتي ذبح خارج السلخانة، بواقع 70 كجم لحم بلدي بالعظم و25 كجم لحمة بلدي، 150 كجم مخللات في واقعة غش تجاري، بواقع 10 جِرادل وزن الجردل 15 كجم.

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