أمير هشام: حسام حسن فتح على نفسه أزمة كبيرة.. وتصريحاته تجاه الشناوي يتحمل مسئوليتها

علق الإعلامي أمير هشام على تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا أن المدير الفني للمنتخب وضع نفسه في أزمة كان من الممكن تجنبها.

وقال أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حسام حسن «فتح على نفسه فتحة كان في غنى عنها»، مشيرًا إلى أن التصريحات التي أدلى بها تجاه الشناوي تسببت في أزمة كان يمكن تفاديها.

وأضاف: «حسام حسن وضع نفسه في أزمة كان من الممكن تجنبها، الكابتن حسام حسن فتح على نفسه فتحة كان في غنى عنها، وعمل لنفسه أزمة كبيرة».

وشدد أمير هشام على أن حسام حسن يتحمل المسؤولية كاملة عن تصريحاته، بغض النظر عن تفسير ما إذا كان يقصد الإساءة إلى الشناوي أم لا.

وتابع: «بغض النظر عن حتة يقصد أو ما يقصدش، في كل الأحوال تصريح حسام حسن يتحمل مسؤوليته كاملة».

وتأتي تصريحات أمير هشام في ظل حالة من الجدل التي أثارتها تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي، والتي أعقبها ردود فعل وانتقادات من جانب عدد من نجوم الكرة والإعلام الرياضي.